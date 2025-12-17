Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη για την επίθεση με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

Στη φυλακή οδηγείται η 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συμμαθήτριας της σε γυμνάσιο της Κυψέλης.

Για τους γονείς της κατηγορουμένης έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση για τυχόν διάπραξη παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στο 15ο Λύκειο Αθηνών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 12 το μεσημέρι δύο μαθήτριες διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα 14χρονη να τραυματιστεί από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου της έγιναν ράμματα στο χέρι ενώ η 16χρονη συνελήφθη.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για την απολογία της και κρίθηκε προφυλακιστέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ημέρα της επίθεσης ήταν για εκείνη η πρώτη ημέρα στο εν λόγω σχολείο καθώς φαίνεται να είχε αποφασιστεί η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.

