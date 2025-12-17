Ρομάντζο σε… αυτόματη μετάφραση από τις εκδόσεις Αρλεκιν

Εντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η απόφαση των εκδόσεων Αρλεκιν (Harlequin) -γνωστών παγκοσμίως για τα ρομαντικά μυθιστορήματά τους- να διακόψουν τη συνεργασία τους με επαγγελματίες μεταφραστές, τους οποίους σκοπεύουν να αντικαταστήσουν με πρακτορείο που αξιοποιεί εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με τις εκδόσεις, πρόκειται προς το παρόν για μια «δοκιμή», ωστόσο οι μεταφραστές κάνουν λόγο για ένα ανησυχητικό προηγούμενο.

Οι εκδόσεις Αρλεκιν ανήκουν στον αμερικανικό εκδοτικό κολοσσό HarperCollins. Όπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Λογοτεχνικών Μεταφραστών της Γαλλίας, σε συνεργασία με τη συλλογικότητα «Με σάρκα και οστά», «εδώ και μερικές εβδομάδες» μεταφραστές που συνεργάζονταν επί χρόνια με τον εκδοτικό οίκο λαμβάνουν τηλεφωνήματα με τα οποία ενημερώνονται ότι η συνεργασία τους τερματίζεται, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο οίκος Harlequin «εγκαταλείπει τη μετάφραση» όπως αυτή γινόταν μέχρι σήμερα και αναθέτει το έργο σε εξωτερικό συνεργάτη, το πρακτορείο επικοινωνίας Fluent Planet. Το πρακτορείο αυτό, όπως αναφέρεται, θα περνά τα πρωτότυπα κείμενα από λογισμικό αυτόματης μετάφρασης και στη συνέχεια θα στρατολογεί ελεύθερους επαγγελματίες διορθωτές και διορθώτριες για την επιμέλεια του μηχανικά παραγόμενου κειμένου στα γαλλικά.

Οι επαγγελματίες μεταφραστές υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά τους αφήνεται μόνο μία επιλογή: να εργαστούν για τον εξωτερικό πάροχο, με χαμηλότερες αμοιβές και χωρίς τη σχέση που είχαν με έναν εκδοτικό οίκο. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο προστασίας ή διάσωσης των θέσεων εργασίας για ανθρώπους που, σε πολλές περιπτώσεις, συνεργάζονταν επί χρόνια με τις εκδόσεις Άρλεκιν.

«Από όσο γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά στη Γαλλία που ένας εκδοτικός οίκος περνά, σε ευρεία κλίμακα, στην αυτόματη μετάφραση και την επιμέλεια», αναθέτοντας αυτές τις εργασίες σε εξωτερικό συνεργάτη, επισημαίνουν.

Από την πλευρά του, ο όμιλος HarperCollins επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους. Σε γραπτή δήλωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, υποστηρίζει ότι «καμία συλλογή Harlequin δεν μεταφράζεται αποκλειστικά με αυτόματη μετάφραση μέσω τεχνητής νοημοσύνης». Εξηγεί δε, ότι τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις των συλλογών Αρλεκιν στη γαλλική αγορά βρίσκονται σε πτωτική πορεία, γεγονός που οδηγεί τον εκδοτικό οίκο στην αναζήτηση τρόπων, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους σε πολύ χαμηλές τιμές, ενδεικτικά, 4,99 ευρώ για τίτλους της συλλογής Azur.

«Γι’ αυτόν τον λόγο πραγματοποιούμε δοκιμές με τη Fluent Planet», αναφέρει ο όμιλος, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για εταιρεία που διαθέτει έμπειρους μεταφραστές, οι οποίοι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για ένα μέρος της δουλειάς τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο γενικός διευθυντής της Fluent Planet, Τιερί Ταβακελιάν, ο οποίος υποστήριξε ότι η ΤΝ «χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο και ποτέ ως υποκατάστατο της δουλειάς του μεταφραστή, που έχει πάντα την τελευταία λέξη».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γιαν Φέργκιουσον, επιστημονικό διευθυντή του εργαστηρίου LaborIA, τα επαγγέλματα του μεταφραστή, του δημοσιογράφου, του γραφίστα και γενικότερα των δημιουργών περιεχομένου συγκαταλέγονται σήμερα σε εκείνα που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από την ταχεία εξάπλωση της ΤΝ, μια πίεση που, όπως δείχνει η υπόθεση Αρλεκιν, αρχίζει πλέον να μεταφράζεται και σε απτές αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News