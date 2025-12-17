Συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας: «Οχι» βήμα στους δολοφόνους της 17Ν – η απάντηση Παπαχελά

Την έντονη αντίδρασή τους εξέφρασαν οι συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας, μέσω του Συλλόγου Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και της πρωτοβουλίας «Ως Εδώ», μετά την πληροφορία ότι στη σειρά ντοκιμαντέρ «17Ν: Άνοδος και πτώση» του Αλέξη Παπαχελά για τον ΣΚΑΪ, επρόκειτο να προβληθεί συνέντευξη του καταδικασμένου κατά συρροή δολοφόνου Δημήτρη Κουφοντίνα, στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έπειτα από δεκαετίες, καθώς και συνεντεύξεις άλλων τρομοκρατών.

Αναφέρουν ότι η είδηση αυτή τους προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση και σε επιστολή που απέστειλαν στον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά, σε χρόνο ανύποπτο και μακριά από τη δημοσιότητα, ξεκαθάρισαν ότι η αντίθεσή τους δεν αφορούσε τη δημοσιογραφική έρευνα ή τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ καθεαυτή, αλλά το ενδεχόμενο να δοθεί δημόσιο βήμα στα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ανθρώπους που επί δεκαετίες επέβαλαν τη φωνή τους στον δημόσιο λόγο «με το αίμα των ανθρώπων μας, των πατεράδων, των γιων, των συζύγων και των αδελφών μας». Για τον λόγο αυτό, οι συγγενείς θυμάτων αποφάσισαν να αποσύρουν κάθε μορφή συμμετοχής τους στο ντοκιμαντέρ, τόσο μέσω νέων όσο και παλαιότερων συνεντεύξεων, καθώς και μέσω αρχειακού υλικού που τους αφορά, αρνούμενοι –όπως τονίζουν– να συμμετάσχουν σε έναν άτυπο διάλογο που εξισώνει θύτες και θύματα.

Υπενθυμίζουν, παράλληλα, ότι ο καταδικασμένος τρομοκράτης Δημήτρης Κουφοντίνας δηλώνει σταθερά αμετανόητος για τις πράξεις του, εκφράζοντας το μίσος του προς τα θύματά του και τους ιδεολογικούς του αντιπάλους, ενώ, όπως σημειώνουν, επιχειρεί να ντύσει τις δολοφονίες με ένα ψευδεπίγραφο ιδεολογικό υπόβαθρο, το οποίο ενδέχεται να λειτουργήσει ως άλλοθι ή έμπνευση για μελλοντικούς μιμητές και υποστηρικτές της τρομοκρατίας.

Ιδιαίτερη αγανάκτηση προκάλεσε η πληροφορία ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΚΟΜΕΔ. «Οι δολοφόνοι θα μας ξαναέλεγαν πώς και γιατί σκότωσαν τους δικούς μας ανθρώπους, αυτή τη φορά με χρήματα του κράτους, δηλαδή με χρήματα των πολιτών», τονίζουν, χαρακτηρίζοντας το ενδεχόμενο αυτό αδιανόητο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και η πρωτοβουλία «Ως Εδώ» απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας και προς το ΕΚΚΟΜΕΔ, ζητώντας να ενημερωθεί ότι η μαρτυρία των συγγενών θυμάτων θα απουσιάζει από την παραγωγή και καλώντας σε άρση της κρατικής χρηματοδότησης.

Οπως σημειώνουν, από ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ πληροφορήθηκαν ότι η απόφαση χρηματοδότησης τελικώς ανακλήθηκε, εξέλιξη που χαρακτηρίζουν αυτονόητη.

Παράλληλα, οι συγγενείς θυμάτων ξεκαθαρίζουν ότι η ανάκληση κρατικής χρηματοδότησης δεν συνιστά λογοκρισία. Υπογραμμίζουν δε, ουδέποτε ζήτησαν ή επιδίωξαν τη φίμωση οποιουδήποτε δημοσιογράφου ή δημοσιογραφικής έρευνας. Αυτό που διεκδίκησαν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι «ο Δημήτρης Κουφοντίνας να μην αποκτήσει με κρατικά χρήματα αυτό που κάποτε “αγόραζε” με αίμα».

Τέλος, απαντώντας στον ισχυρισμό περί «πολυφωνίας», οι συγγενείς θυμάτων τον χαρακτηρίζουν προσβλητικό για τη μνήμη των ανθρώπων τους, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε εξίσωση της Δημοκρατίας με την τρομοκρατία, των θυτών με τα θύματα και των δολοφόνων με τους δολοφονημένους.

Παπαχελάς: Καταλαβαίνω τον πόνο των συγγενών, αλλά η ιστορική αλήθεια θέλει σκληρές αποφάσεις

Παρέμβαση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το βράδυ της Τετάρτης (17/12) έκανε ο Αλέξης Παπαχελάς, τοποθετούμενος για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν γύρω από το ντοκιμαντέρ.

Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι κατανοεί πλήρως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», σημειώνοντας ότι τον έχει βιώσει και ο ίδιος μέσα από τη δημοσιογραφική του διαδρομή. Υπενθύμισε ότι ήταν από τους πρώτους που ανέδειξαν δημόσια τη φωνή και τον πόνο των θυμάτων, σπάζοντας –όπως είπε– μια μακρόχρονη σιωπή, με προσωπικό κόστος.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί «ξεπλύματος» της τρομοκρατίας ή του Δημήτρη Κουφοντίνα, ανέφερε ότι η δημοσιογραφική του πορεία και η παρουσία του σε κρίσιμα γεγονότα που συνδέονται με τη δράση της 17Ν αποδεικνύουν τη στάση του. Όπως υποστήριξε, ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ οφείλει, από τη φύση του, να περιλαμβάνει όλους τους πρωταγωνιστές, ακόμη και εκείνους που προκαλούν οργή ή πόνο.

Σχετικά με την ανάκληση της χρηματοδότησης από το ΕΚΚΟΜΕΔ, σημείωσε ότι εξαρχής ήταν σαφές πως το ντοκιμαντέρ θα περιλάμβανε συνεντεύξεις τρομοκρατών, ενώ παράλληλα έγιναν προσπάθειες να συμμετάσχουν και συγγενείς θυμάτων, με πλήρη επίγνωση της δυσκολίας τους.

Οπως είπε, επρόκειτο για ένα εξάωρο ντοκιμαντέρ που θα αποτύπωνε «όλη την αλήθεια» για τη 17Ν, συμπεριλαμβανομένου του πόνου, του αίματος και των βιωμάτων των θυμάτων.

Χαρακτήρισε προβληματική την αναστολή χρηματοδότησης πριν καν προβληθεί το περιεχόμενο του έργου, προειδοποιώντας ότι τέτοιες πρακτικές ανοίγουν «επικίνδυνα μονοπάτια». Τόνισε ότι η ιστορική έρευνα απαιτεί δύσκολες αποφάσεις και πως όλοι –δημοσιογράφοι, μέσα και παραγωγοί– θα κριθούν εκ των υστέρων.

Κλείνοντας, εξέφρασε την επιθυμία του για έναν ουσιαστικό διάλογο με τους συγγενείς των θυμάτων, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την τοξικότητα των κοινωνικών δικτύων, δηλώνοντας ανοιχτός ακόμη και σε δημόσια διαμαρτυρία εναντίον του πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ.

Οπως είπε, «η μόνη λύση είναι ο ανοιχτός διάλογος και η παρουσία όλων των μαρτυριών, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε ολόκληρη την ιστορία της 17Ν».

