Η υπευθυνότητα ως δέσμευση των παρόχων τυχερών παιγνίων και ως στάση ζωής στην καθημερινότητα όλων

Έναν ουσιαστικό διάλογο για τη ρυθμιστική εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων και την προστασία των παικτών, άνοιξε ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, στην ημερίδα που πραγματοποίησε για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Εκπρόσωποι της Πολιτείας, ρυθμιστικών αρχών και κορυφαίων φορέων του κλάδου συμφώνησαν στην ανάγκη ανάληψης συλλογικών δράσεων για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υπεύθυνου περιβάλλοντος τυχερών παιγνίων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην ημερίδα διεύρυναν το πλαίσιο της συζήτησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπευθυνότητας ως στάση ζωής — μια αξία που ξεπερνά τα όρια της αγοράς τυχερών παιγνίων και αγγίζει την καθημερινότητα όλων.

