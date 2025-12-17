Μακρόν: Να επανεξετάσουμε τις σχέσεις μας με την Κίνα

Τους τρόπους με τους οποίους Ευρώπη και Κίνα μπορούν να αποφύγουν τις συγκρούσεις σε οικονομικό επίπεδο και ταυτόχρονα να ισχυροποιήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις, αναπτύσσει σε άρθρο γνώμης στους Financial Times, ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Με αφορμή και το πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα ο Μακρόν, αναφέρεται τόσο στις κινήσεις που πρέπει να κάνει, συντονισμένα, η ΕΕ όσο και σε αυτές που οφείλει να προωθήσει το Πεκίνο.

Ο Μακρόν τάσσεται κατά τις επιβολής πρόσθετων δασμών στα κινεζικά προϊόντα, τονίζοντας ότι μία τέτοια κίνηση πέραν της σύγκρουσης που μπορεί να προκαλέσει δεν θα έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας τονίζει ότι και η ΕΕ από την πλευρά της θα πρέπει να προχωρήσει σε μία σειρά κινήσεων:

♦ Δημιουργία μίας νέας οικονομικής ατζέντας που βασίζεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της προστασίας.

♦ Ολοκλήρωση της κοινής αγοράς στην ενέργεια, υγεία και στους ψηφιακούς τομείς, αλλά και αύξηση των επενδύσεων στην καινοτομία.

♦ Ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών να ανταγωνίζονται τους ξένους ανταγωνιστές τους.

♦ Απελευθέρωση αποταμιεύσεων, οι οποίες υπολογίζονται στα 30 τρισ. ευρώ και αύξηση των επενδύσεων σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

♦ Απλοποίηση των ρυθμιστικών κανόνων και προώθηση της τραπεζικής ένωσης.

Φυσικά και η ίδια η Κίνα θα πρέπει να λάβει ορισμένα μέτρα, σπεύδει να προσθέσει ο γάλλος πρόεδρος. Εξ αυτών θεωρεί ότι σημαντικότερα είναι:

♦ Η αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής και η στήριξη της εγχώριας κατανάλωσης.

♦ Καλύτερη διαχείριση των άμεσων ξένων επενδύσεων και αύξηση των κινεζικών κεφαλαίων που τοποθετούνται στην Ευρώπη. Η ΕΕ έχει επενδύσει περί των 240 δισ. ευρώ στην Κίνα, ενώ η Κίνα λιγότερα από 65 δισ. ευρώ στην ΕΕ.

♦ Κατά τον Μακρόν η ΕΕ θα πρέπει να είναι «ανοικτή» στις κινεζικές επενδύσεις, ιδιαίτερα σε τομείς όπου το Πεκίνο πρωτοπορεί.

«Κατά την τελευταία μου επίσκεψη στην Κίνα, κατέστησα σαφές ότι είτε θα ισορροπήσουμε τις οικονομικές σχέσεις με συνεργατικό τρόπο — εμπλέκοντας την Κίνα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ σε μια γνήσια εταιρική σχέση — είτε η Ευρώπη δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να υιοθετήσει πιο προστατευτικά μέτρα», καταλήγει ο γάλλος πρόεδρος.

