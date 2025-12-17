Δημοσιογράφος κατήγγειλε τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά για επίθεση

Πρωταγωνιστής σε επεισόδιο ξυλοδαρμού δημοσιογράφου φέρεται να είναι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην μπασκετμπολίστας, Νίκος Παππάς, σύμφωνα με μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, γεγονός που οδήγησε τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του κόμματος.

Μάλιστα, από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι κ. Παππάς παραπέμπεται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής. Για την απόφαση του, ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη στις 16 Δεκεμβρίου σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου είχαν πάει δημοσιογράφοι, ενώ σε αυτό βρισκόταν και ο ευρωβουλευτής και οι συνεργάτες του. Οπως καταγγέλλει ο κ. Γιαννόπουλος, φεύγοντας και περνώντας δίπλα από το τραπέζι που κάθονταν ο κ. Παππάς, ο δεύτερος του… έβαλε τρικλοποδιά. Από την πλευρά του ο κ. Παππάς υποστηρίζει ότι ο δημοσιογράφος τον… πάτησε.

Από την πλευρά του ο κ. Γιαννόπουλος υποστηρίζει ότι ζήτησε από τον κ. Παππά να «μην με ξανακουμπήσεις», με τον ευρωβουλευτή να του ζητά να «πάμε έξω να λογαριαστούμε». Τελικά ο κ. Γιαννόπουλος προσπάθησε, πάντα σύμφωνα με όσα καταγγέλλει να φύγει αλλά ο κ. Παππάς τον… πρόλαβε στην πόρτα και του επιτέθηκε με γροθιές.

Οπως είναι φυσικό ο κ. Γιαννόπουλος σωριάστηκε στο πάτωμα και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

– Γιαννόπουλος: «Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής»

– Παππάς: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».

Ο δημοσιογράφος αναφέρει πως μια ώρα αργότερα ο Νίκος Παππάς του έστειλε μηνύματα συγγνώμης και τον κάλεσε τηλεφωνικά.

Τελικά ο κ. Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο, και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό που του πήρε κατάθεση. Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πλέον ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Τον λόγο έχει η δικαιοσύνη, αλλά και τα κόμματα στην Ελλάδα, που θα πρέπει κάποτε να αρχίσουν να προσέχουν ποιους στέλνουν στην Ευρωβουλή.

Μαρινάκης: Επρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει

Ανακοίνωση εξέδωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο περιστατικό.

Οπως σημειώνει ο κ. Μαρινάκης: «χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία. Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης».

«Επρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει», σημειώνει ακόμη ο κ. Μαρινάκης και προσθέτει: «Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα. Οπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».

