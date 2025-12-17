Παππάς για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου: Παραδέχεται το λάθος, δεν ζητά συγγνώμη

Με ανάρτησή του στα Instagram Stories, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς επανέρχεται στο περιστατικό ξυλοδαρμού του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο, προκαλώντας εκ νέου αντιδράσεις με τον τρόπο που τοποθετείται για το συμβάν.

Ο κ. Παππάς παραδέχεται ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη, ωστόσο αφήνει σαφή υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία, όπως ισχυρίζεται, βρισκόταν ο δημοσιογράφος τη στιγμή του επεισοδίου. Την ίδια ώρα, εκφράζει την ενόχλησή του για το γεγονός ότι -όπως υποστηρίζει- τα μέσα ενημέρωσης έσπευσαν να τον καταδικάσουν προτού ακουστεί η δική του εκδοχή των γεγονότων.

Στην ανάρτησή του, ο ευρωβουλευτής -που εξακολουθεί να αναζητείται- δηλώνει ότι αναγνωρίζει το λάθος της αντίδρασής του, σημειώνοντας ωστόσο ότι και ο ίδιος ο δημοσιογράφος «θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει διαφορετικά» σε όσα είπε και έκανε, δεδομένης της κατάστασης στην οποία φέρεται να βρισκόταν.

Παράλληλα, αναφέρει ότι, από σεβασμό στο γεγονός πως ο Νίκος Γιαννόπουλος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν προτίθεται να αναλύσει δημόσια όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης. Παρ’ όλα αυτά, αφήνει να εννοηθεί ότι προηγήθηκε πρόκληση, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται να προστεθεί στη δημόσια αντιπαράθεση που έχει προκληθεί μετά το περιστατικό στο Στρασβούργο, την ώρα που η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί έντονα την επικαιρότητα.

Υπενθυμίζεται ότι δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος , κατέθεσε μήνυσυ εναντίον του ευρωβουλευτή, γεγονός που οδήγησε τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του κόμματος. Μάλιστα, από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι κ. Παππάς παραπέμπεται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής. Για την απόφαση του, ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη στις 16 Δεκεμβρίου σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου είχαν πάει δημοσιογράφοι, ενώ σε αυτό βρισκόταν και ο ευρωβουλευτής και οι συνεργάτες του. Οπως καταγγέλλει ο κ. Γιαννόπουλος, φεύγοντας και περνώντας δίπλα από το τραπέζι που κάθονταν ο κ. Παππάς, ο δεύτερος του… έβαλε τρικλοποδιά. Από την πλευρά του ο κ. Παππάς υποστηρίζει ότι ο δημοσιογράφος τον… πάτησε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News