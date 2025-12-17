Στις Βρυξέλλες ο Μητσοτάκης – η γραμμή της Ελλάδας για Ουκρανία, διεύρυνση, προϋπολογισμό

Στις Βρυξέλλες θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δυτικών Βαλκανίων και στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα παραμένει σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αντιμετωπίζοντάς την ως στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνουν ότι η ενταξιακή πορεία δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιδόσεις κάθε υποψήφιου κράτους-μέλους. Πρόκειται για μια απαιτητική και σύνθετη διαδικασία, που προϋποθέτει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια και τα προαπαιτούμενα της ενταξιακής διαδικασίας.

Αναφορικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, οι πηγές επαναλαμβάνουν τη διαχρονική θέση της Αθήνας ότι το μέλλον της περιοχής βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ένταξης και, ιδίως, ότι διασφαλίζονται οι σχέσεις καλής γειτονίας και η τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών.

Κεντρικά θέματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των 27 αναμένεται να είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι σχετικές διεργασίες για την ειρηνευτική διαδικασία, καθώς και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την περίοδο 2026-2027.

Παράλληλα, θα συζητηθούν το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ, καθώς και ζητήματα γεωοικονομίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας και ειδικότερα τη χορήγηση του λεγόμενου Δανείου Επανορθώσεων, μέσω της αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων, η Ελλάδα επιδιώκει να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στη σχετική συζήτηση.

Οπως τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές, η χώρα μας είναι κατ’ αρχήν θετική στην αξιοποίηση των εν λόγω κεφαλαίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή νομική και δημοσιονομική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα, όπως και άλλα κράτη-μέλη, έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλυτική αξιολόγηση των πιθανών δημοσιονομικών και ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων που συνδέονται με το Δάνειο Επανορθώσεων, καθώς και των εγγυήσεων που το συνοδεύουν.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το ζήτημα της ενεργοποίησης ρήτρας διαφυγής σε περίπτωση που απαιτηθεί η ενεργοποίηση των σχετικών εγγυήσεων. Στόχος της ελληνικής πρότασης είναι οι δημόσιες δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν από την αποπληρωμή εγγυήσεων να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των στόχων δαπανών, όπως αυτοί ορίζονται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Όσον αφορά τη συζήτηση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η οποία θα επικεντρωθεί στη συνολική αρχιτεκτονική του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αλλά και σε επιμέρους ζητήματα, βασική θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι η ανταγωνιστικότητα και η πολιτική Συνοχής αποτελούν στόχους πρώτης προτεραιότητας. Οι δύο αυτοί πυλώνες θεωρούνται συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους — συγκοινωνούντα δοχεία που απαιτούν ενιαία και ολιστική προσέγγιση, καλύπτοντας το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των μικρομεσαίων.

Τέλος, η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι στόχος πρώτης προτεραιότητας παραμένει και η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Οπως και στην περίπτωση της Συνοχής, εκτιμάται ότι η ΚΑΠ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται σε διακριτούς και επαρκείς πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα και η ισόρροπη ανάπτυξη.

