Νετανιάχου: Καμία κατάπαυση πυρός χωρίς απελευθέρωση ομήρων

Το Ισραήλ απορρίπτει οποιαδήποτε προσωρινή παύση του πυρός με τη Χαμάς εφόσον αυτή δεν περιλαμβάνει «την απελευθέρωση των ομήρων» που κρατούνται από τους τρομοκράτες στη Γάζα: το μήνυμα αυτό μετέφερε την Παρασκευή, 28η ημέρα της αιματηρής ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν, όπως τόνισε ο πρώτος σε σύντομο τηλεοπτικό διάγγελμά του μετά τη συνάντησή τους και πριν από την έναρξη του εβραϊκού Σαμπάτ.

Δήλωσε, επίσης, ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει την είσοδο καυσίμων στη Γάζα», ένα αίτημα που διατυπώνεται από την παλαιστινιακή πλευρά, προβάλλοντας τις ανάγκες των νοσοκομείων του αποκλεισμένου θύλακα. Ο ισραηλινός στρατός έχει επισημάνει ότι δεν έχει διαπιστώσει τέτοια έλλειψη, προσθέτοντας πως όταν και αν αυτό συμβεί, θα υπάρξει ανάλογη μέριμνα.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary of State Antony Blinken are meeting for the third time since the outbreak of the war, at the Kirya in Tel Aviv. They met privately and are now holding an expanded meeting together with the War Cabinet. pic.twitter.com/Y3A3lPj24I

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 3, 2023