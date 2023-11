Ο Μπλίνκεν ξανά στο Ισραήλ – ζητεί προσωρινές «ανθρωπιστικές» παύσεις των βομβαρδισμών

Ο Αντονι Μπλίνκεν έφτασε την Παρασκευή στο Ισραήλ για τρίτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου και δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να προστατεύσει τους αμάχους κατά τους βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ επέστρεψε για νέες συνομιλίες με τους ηγέτες του Ισραήλ την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις του επιχειρούν εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να εξισορροπήσει την υποστήριξη στο Ισραήλ για τις θηριωδίες της τρομοκρατικής οργάνωσης σε ισραηλινό έδαφος με τις προσπάθειες να μειωθεί ο αντίκτυπος του πολέμου στους αμάχους της Γάζας.

Πριν από τη συνάντησή του με τον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, ο Μπλίνκεν επανέλαβε πως το Ισραήλ έχει δικαίωμα «να κάνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτή η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».

«Την ίδια στιγμή ας καταστήσουμε απλώς σαφές ότι το πώς το κάνει αυτό το Ισραήλ έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των αμάχων που βρίσκονται στα διασταυρούμενα πυρά της Χαμάς, να γίνουν τα πάντα ώστε να προστατευθούν και να φθάσει βοήθεια σε εκείνους που τόσο απεγνωσμένα την χρειάζονται, που δεν είναι με κανέναν τρόπο υπεύθυνοι γι’ αυτό που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου», τόνισε.

Ο Χέρτσογκ δήλωσε πως το Ισραήλ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να ειδοποιεί τους κατοίκους για τα αεροπορικά πλήγματα, κρατώντας ένα από τα φέιγ βολάν που έριξαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στον παλαιστινιακό θύλακα με το οποίο ειδοποιούσαν τους κατοίκους να φύγουν από τη βόρεια Γάζα.

We, the IDF, are only operating against the Hamas terrorist organization for the safety of both Israeli and Gazan civilians.

Therefore, we have been urging the people of Gaza to evacuate south.

For the past three weeks, this message was communicated to the people of Gaza in… pic.twitter.com/E07Gc5MkYd

— Israel Defense Forces (@IDF) November 2, 2023