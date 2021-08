Νεκρός στο Κρυονέρι ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος

Νεκρός από ανακοπή στο εργοστάσιό του, στο Κρυονέρι, βρέθηκε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον 61χρονο επιχειρηματία εντόπισε η σύζυγός του, χωρίς τις αισθήσεις του, στο γραφείο του στο εργοστάσιο της επιχείρησής του που βρίσκεται στο Κρυονέρι. Διεκομίσθη στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος βρισκόταν διαρκώς από την Πέμπτη στο εργοστάσιό του, το οποίο απειλούσε η μεγάλη φωτιά που κατακαίει την Αττική. Μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του στα social media ήταν η παρακάτω, στο πλευρό του περιφεριάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη:

Το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ είχε συναντηθεί και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, που είχε επισκεφθεί την περιοχή.

Αργότερα φαίνεται ότι επέστρεψε στο εργοστάσιο της εταιρείας του. Και καθώς δεν μπορούσε να τον εντοπίσει, η γυναίκα του πήγε στο γραφείο του και τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του για την απώλεια του Κωνσταντίνου Μίχαλου ανέφερε:

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια του προέδρου του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου. Με πολύπλευρη δραστηριότητα, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος άφησε το δικό του αποτύπωμα στα δημόσια πράγματα και στο χώρο των επιχειρήσεων. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Τον Μίχαλο αποχαιρέτησε με ένα tweet, παραπέμποντας στην πρωινή τους συνάντηση, ο κ. Τσίπρας.

Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

Από το Κίνημα Αλλαγής, ο εκπρόσωπος Τύπου Παύλος Χρηστίδης, ανέφερε:

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον τραγικό θάνατο του Κωνσταντίνου Μίχαλου, Προέδρου του ΕΒΕΑ. Έφυγε από την ζωή ένας συνεπής εκπρόσωπος του κόσμου των επιχειρήσεων και του επιμελητηριακού θεσμού. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης, πάντως, επικεφαλής του ΜέΡΑ25, υποστήριξε σε tweet του γραμμένο στα αγγλικά ότι ο Μίχαλος πέθανε επειδή εισέπνευσε καπνό από την πυρκαγιά που περικύκλωσε το γραφείο του.

It is now personal. The fires menacing around Greece have just claimed a friend. Konstadinos Michalos was just found in his office, victim of smoke inhalation caused by the fire that encircled his office in northern Athens. He and I go way way back. As I said: it is now personal

