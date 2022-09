Νεκρός στα 59 του ο ράπερ Coolio

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών άφησε ο αμερικανός ράπερ Coolio, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με την επιτυχία του τραγουδιού «Gangsta’s Paradise».

Ο ατζέντης του, Τζάρεζ Πόζι, ανακοίνωσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο καλλιτέχνης βρέθηκε αναίσθητος στο πάτωμα του μπάνιου του σπιτιού ενός φίλου του στο Λος Αντζελες. Ο 59χρονος ράπερ πήγε στο μπάνιο, αλλά αργούσε να βγει –ο φίλος του τον αναζήτησε και τον βρήκε στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο Coolio, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Αρτις Λέον Αϊβι Τζούνιορ, εμφανίστηκε στη ραπ σκηνή του Λος Αντζελες στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ωστόσο εδραίωσε τη θέση του στον χώρο της χιπ χοπ, όταν ηχογράφησε το «Gangsta’s Paradise», διασκευή του «Pastime Paradise» (1976) του σπουδαίου Στίβι Γουόντερ.

Το τραγούδι ήταν στο σάουντρακ της ταινίας «Dangerous Minds» (άλλη διασκευή και αυτή, της «Ζούγκλας του Μαυροπίνακα») με πρωταγωνίστρια τη Μισέλ Φάιφερ.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Coolio εξέφρασε στο Twitter ο ράπερ Ice Cube.

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi

— Ice Cube (@icecube) September 29, 2022