Νέα συμπλοκή ανηλίκων – στο Παίδων ένας 16χρονος

Ενα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη, αυτή τη φορά στην Ερέτρια, με έναν 16χρονο να καταλήγει στο Νοσοκομείο Παίδων με σοβαρό κάταγμα στη γνάθο.

Οπως αναφέρουν πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μια παρέα έξι μαθητών Γυμνασίου «πείραξε» μια μαθήτρια, η οποία ήταν κοπέλα του 16χρονου. Αυτός έσπευσε να «ζητήσει τον λόγο», ενώ ακολούθησε ένας σχετικά ήπιος διαπληκτισμός μεταξύ τους και φαινομενικά το όλο θέμα έκλεισε εκεί.

Ομως λίγες ώρες αργότερα, οι έξι μαθητές του Γυμνασίου φέρεται να έστησαν καρτέρι στον 16χρονο ως αντίποινα για το προηγούμενο επεισόδιο.

Ο μαθητής δέχθηκε άγρια επίθεση και τραυματίστηκε σοβαρά. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όμως λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο 16χρονος έχει υποστεί κατάγματα στη γνάθο. Η αστυνομία, έπειτα από έρευνα, προχώρησε στη σύλληψη των έξι ανήλικων μαθητών, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και πέντε γονείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

