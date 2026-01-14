Εξαλλος ο Τραμπ, έδειξε το μεσαίο δάχτυλο σε εργάτη που τον αποκάλεσε «προστάτη παιδεραστών»

Η υπόθεση του Τζέφρι Επσταϊν και η προσπάθεια απόκρυψης των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους οι αμερικανικές Αρχές, εξακολουθεί να προκαλεί προβλήματα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διέταξε να δοθεί στη δημοσιότητα ο ογκώδης φάκελος, μόνο μετά από τεράστια πίεση από την εκλογική του βάση.

Την Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε εργοστάσιο αυτοκινητοβιομηχανίας στο Ντιτρόιτ, όπου ένας εργαζόμενος του επιτέθηκε λεκτικά, αποκαλώντας τον «προστάτη παιδεραστών».

Ο Τραμπ αντέδρασε βρίζοντάς τον και υψώνοντας το μεσαίο του δάχτυλο προς την κατεύθυνση του εργαζομένου.

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε στα social media, και αναρτήθηκε στον ιστότοπο TMZ, ο αμερικανός πρόεδρος εικονίζεται να κοντοστέκεται πάνω σε υπερυψωμένο διάδρομο, καθώς επισκέπτεται εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ, για να διαλαλήσει τις επιτυχίες της πολιτικής του στην οικονομία.

Ακούγεται η φωνή κάποιου να φωνάζει στον Τραμπ, αλλά όχι καθαρά. Ο αμερικανός πρόεδρος, καθώς απομακρύνεται βαδίζοντας, φαίνεται να του λέει «άντε γ@μ…» και κάνει την επίμαχη χειρονομία προς την κατεύθυνση αυτού που του απευθύνεται.

Trump caught saying “fuck you” and gives Ford plant worker in Detroit the middle-finger after he shouts to Trump: “Pedophile protector!” pic.twitter.com/vwngx8vmtS — Pisklauren (@pisklauren) January 14, 2026

«Κάποιος “παλαβός” ούρλιαζε χυδαίες ύβρεις, σε παροξυσμό οργής, και ο πρόεδρος έδωσε μία αρμόζουσα και σαφή απάντηση», σχολίασε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, σε γραπτή δήλωσή του.

Σύμφωνα με το TMZ, ο εργαζόμενος που φώναζε στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο τον χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, «προστάτη παιδεραστών», αναφερόμενος προφανώς στην πολύκροτη υπόθεση Επσταϊν, που έχει φέρει σε δυσάρεστη θέση τον Τραμπ και έχει διχάσει τη βάση του, το κίνημα MAGA.

Εκπρόσωπος της Ford δήλωσε στο TMZ: «Σήμερα πραγματοποιήσαμε μια υπέροχη εκδήλωση και είμαστε περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοί μας εκπροσώπησαν την Ford. Εχουμε δει το βίντεο στο οποίο αναφέρεστε. Μία από τις βασικές μας αξίες είναι ο σεβασμός και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να κάνει ακατάλληλες δηλώσεις όπως αυτή εντός των εγκαταστάσεών μας. Οταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ακολουθούμε μια συγκεκριμένη διαδικασία για να το αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν ανακατευόμαστε σε συγκεκριμένα προσωπικά ζητήματα».

Αργότερα, έγινε γνωστό ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος απολύθηκε.

