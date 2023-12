Ναυτιλιακές σταματούν τα δρομολόγια μέσω Ερυθράς Θάλασσας

Δύο από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, η , δήλωσαν ότι αναστέλλουν τη διέλευση από ένα στενό της Ερυθράς Θάλασσας ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών της Υεμένης στην περιοχή.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, λένε ότι στοχεύουν όλα τα πλοία για να πιέσουν το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου του με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι θαλάσσιες εντάσεις έχουν αυξήσει τους φόβους ότι η σύγκρουση στη Γάζα θα μπορούσε να εξαπλωθεί, αναφέρει ο Guardian.

Η γερμανική ναυτιλιακή μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Hapag-Lloyd δήλωσε ότι σταματά τη διέλευση πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τη Δευτέρα, μετά την επίθεση των Χούθι σε ένα από τα πλοία της. «Η Hapag-Lloyd διακόπτει την κυκλοφορία των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τη Δευτέρα. Στη συνέχεια θα λάβουμε αποφάσεις για τη μετέπειτα περίοδο», ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η δανέζικη Maersk

Παρόμοια ανακοίνωση είχε κάνει και η δανέζικη Maersk: «Εχουμε δώσει εντολή σε όλα τα πλοία της Maersk στην περιοχή που πρόκειται να περάσουν από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ να σταματήσουν το ταξίδι τους μέχρι νεωτέρας».

Ο κολοσσός θαλασσίων μεταφορών της Δανίας ανέφερε χθες ότι το πλοίο του μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το Maersk Gibraltar, έγινε στόχος πυραυλικής επίθεσης ενώ ταξίδευε από τη Σαλάλα του Ομάν προς τη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό όμιλο το πλοίο δεν επλήγη και κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε.

Οι αποστολές του ομίλου A.P. Moller-Maersk θα γίνονται μέσω παρακαμπτήριας θαλάσσιας οδού γύρω από την Αφρική, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ναυτιλιακής στο Reuters.

Η Maersk δήλωσε ότι η απόφαση πάρθηκε έπειτα από «περιστατικό που αφορούσε το Maersk Gibraltar» καθώς και την επίθεση κατά την οποία οι αντάρτες χτύπησαν ένα φορτηγό πλοίο της Hapag-Lloyd στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η διοίκηση των ΗΠΑ

Ενας αξιωματούχος απότον τομέα Αμυνας των ΗΠΑ το αναγνώρισε ως το γερμανικής ιδιοκτησίας Al-Jasrah με σημαία Λιβερίας, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 368 μέτρων (1.207 ποδιών) που κατασκευάστηκε το 2016.

«Γνωρίζουμε ότι κάτι που εκτοξεύτηκε από μια περιοχή της Υεμένης η οποία ελέγχεται από τους Χούθι έπληξε αυτό το σκάφος το οποίο υπέστη ζημιές και υπήρξε αναφορά για πυρκαγιά», δήλωσε ο αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο AFP, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (Centcom) επιβεβαίωσε στο X ότι «ένα UAV» l χτύπησε το Al-Jasrah προκαλώντας φωτιά που όμως κατασβέστηκε.

Η γερμανική Hapag-Lloyd

Εκπρόσωπος της Hapag-Lloyd δήλωσε στο AFP: «Εγινε επίθεση σε ένα από τα πλοία μας». Ηταν καθ’ οδόν από το ελληνικό λιμάνι του Πειραιά προς τη Σιγκαπούρη. Δεν υπήρξαν θύματα και το πλοίο ταξίδευε προς τον προορισμό του, είπε προσθέτοντας: «Η Hapag-Lloyd θα λάβει πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των πληρωμάτων μας».

Αργότερα την ίδια ημέρα, κατά τη διάρκεια μιας φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, οι αντάρτες δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο άλλα πλοία στην περιοχή.

«Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Palatium και MSC Alanya στοχοποιήθηκαν από δύο ναυτικούς πυραύλους καθώς κατευθύνονταν προς την ισραηλινή οντότητα», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι σε εκπομπή που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι των ανταρτών.

Ανακοίνωση των Χούθι

Σε ανακοίνωσή τους οι Χούθι ανέφεραν πως εκτόξευσαν πυραύλους κατά δύο πλοίων — του MSC Alanya και του MSC Palatium III. Η ανακοίνωσή τους δεν κάνει καμία αναφορά στο Al Jasrah.

Εκπρόσωπος της MSC δήλωσε ότι δεν έγινε επίθεση στο Alanya. Ερωτηθείς για τον ισχυρισμό των Χούθι περί επίθεσης στο Palatium III, ο εκπρόσωπος δεν έκανε κάποιο άλλο σχόλιο.

Οι Χούθι δήλωσαν πως και τα δύο πλοία κατευθύνονταν στο Ισραήλ.

Ωστόσο, το Alanya και το Palatium III είχαν δηλώσει αμφότερα ως προορισμό τους την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δεδομένα του MarineTraffic.

«Θα συνεχίσουμε να εμποδίζουμε όλα τα πλοία που κατευθύνονται σε ισραηλινά λιμάνια μέχρις ότου φθάσουν τα τρόφιμα και τα φάρμακα που χρειάζεται ο λαός μας στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η ανακοίνωση των Χούθι.

«Διαβεβαιώνουμε όλα τα πλοία που κατευθύνονται σε όλα τα λιμάνια στον κόσμο εκτός από τα ισραηλινά λιμάνια πως δεν θα πάθουν κανένα κακό και πως πρέπει να διατηρήσουν σε λειτουργία τη συσκευή ταυτοποίησής τους», ανέφερε.

Η βρετανική Ambrey

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας ναυσιπλοΐας Ambrey ανέφερε ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Alanya, με σημαία Λιβερίας, έλαβε εντολή να αλλάξει ρότα προς την Υεμένη από τους επιβαίνοντες σε μικρό σκάφος που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ήταν μέλη της οργάνωσης Χούθι της Υεμένης, αναγκάζοντάς το να λάβει μέτρα αποφυγής.

Η Ambrey ανέφερε ότι το MSC Alanya δέχθηκε προειδοποίηση από τους Χούθι να μην προχωρήσει βορειότερα και ότι οι ίδιοι απευθύνθηκαν στο πλήρωμα, λέγοντας: «Καπετάνιε, δεν σας επιτρέπεται να προχωρήσετε στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλάξτε ρότα προς νότο τώρα».

Σε άλλο περιστατικό, η Ambrey ανέφερε ότι το ελβετικής ιδιοκτησίας πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Palatium III, με σημαία Λιβερίας, αποτέλεσε στόχο ενώ έπλεε προς βορρά σε απόσταση περίπου 23 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του υεμενίτικου λιμανιού Μόκα.

Η Ambrey ανέφερε ότι το σκάφος έλαβε την ίδια προειδοποίηση με το Alanya.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Υεμένη, Τιμ Λέντερκινγκ, δήλωσε την Πέμπτη πως η Ουάσινγκτον θέλει τον «ευρύτερο δυνατό» ναυτικό συνασπισμό για να προστατεύει τα πλοία και διαμήνυσε στους Χούθι ότι οι επιθέσεις δεν θα γίνουν ανεκτές.

Το Ιράν προειδοποίησε πως η προτεινόμενη πολυεθνική ναυτική δύναμη θα αντιμετωπίσει «αναπάντεχα προβλήματα» και πως κανένας «δεν μπορεί να κάνει μια κίνηση στην περιοχή όπου έχουμε υπεροχή».

Η Υεμένη προειδοποιεί

Η Υεμένη είναι καθ’ όλα έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική κίνηση των ΗΠΑ, του Ισραήλ ή άλλης χώρας της Δύσης, υποστήριξε ο Αλι αλ Καχούμ, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι. Προειδοποίησε μάλιστα για «ολέθριες συνέπειες» σε μια τέτοια περίπτωση.

«Οι Χούθι δεν θα εγκαταλείψουν (τον αγώνα για) το Παλαιστινιακό, ανεξαρτήτως των αμερικανικών, ισραηλινών ή άλλων δυτικών απειλών», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen, συμπληρώνοντας ότι θα συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

A Houthi fighter stands on the Galaxy Leader cargo ship in the Red Sea in this photo released November 20, 2023.

