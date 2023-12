Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε κατά λάθος τρεις ομήρους

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) σκότωσε «κατά λάθος» τρεις ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού το οποίο μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής παρέμενε «υπό εξέταση», όπως ανακοίνωσε η πλευρά των Ισραηλινών.

Ο IDF δήλωσε ότι οι όμηροι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μάχης με ενόπλους της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα και τόνισε ότι θα υπάρξει «πλήρης διαφάνεια» στην έρευνα του περιστατικού. Ισραηλινοί στρατιώτες που επιχειρούσαν στην περιοχή σκότωσαν τρεις ισραηλινούς ομήρους τους οποίους «εξέλαβαν κατά λάθος ως εχθρό», πρόσθεσε.

«Κατά τη διάρκεια μαχών στη Σουτζάγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο στρατός αναγνώρισε κατά λάθος ως απειλή τρεις ισραηλινούς ομήρους. Κατά συνέπεια, οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ προς την πλευρά τους και τους σκότωσαν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι, μιλώντας στην τηλεόραση.

Τα θύματα είναι οι Γιοτάμ Χαΐμ και Σάμερ αλ-Ταλάλκα – και οι δύο απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Αμ κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, διευκρινίζει ανακοίνωση του IDF.

Live update: Rahat mayor mourns hostages mistakenly killed by IDF: ‘Bedouins and Jews abducted together and managed to flee together’ https://t.co/Z6KWjNWS7i . Click to read ⬇️

Η οικογένεια του τρίτου ομήρου που σκοτώθηκε δεν θέλησε να δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά του. Οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ.

Ο στρατός υπογραμμίζει ότι τα θύματα βρήκαν τον θάνατο «σε εμπόλεμη ζώνη» στην οποία οι στρατιώτες του επιδίδονται σε «μια συνεχή μάχη εδώ και ημέρες» απέναντι στους μαχητές της Χαμάς.

Ο στρατός εξέφρασε τα «βαθύτατα συλλυπητήριά» του στις οικογένειες των θυμάτων, προσθέτοντας ότι «αποστολή του είναι να εντοπίσει τους αγνοούμενους και να επιστρέψει τους ομήρους στα σπίτια τους».

During combat in Shejaiya, the IDF mistakenly identified 3 Israeli hostages as a threat and as a result, fired toward them and the hostages were killed. 1/1

— Israel Defense Forces (@IDF) December 15, 2023