Σταθερότητα στο Αιγαίο ζήτησε ο Μπάιντεν από τον Ερντογάν

Τη «σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στο Αιγαίο και τη Συρία» συζήτησαν, μεταξύ άλλων, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με τον Τούρκο ομόλογο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν την Τετάρτη οι δύο άνδρες, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Μαδρίτη.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτισε τη σύναψη τριμερούς συμφωνίας που ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Συμμαχία.

Στη ατζέντα βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, και η συνεχιζόμενη υποστήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία προκειμένου να είναι σε θέση να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική πολεμική μηχανή, καθώς και η σημασία της άρσης των εμποδίων που θέτει η Μόσχα στην εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών, κατά την ίδια ανακοίνωση.

Τέλος, ο Μπάιντεν επανέλαβε στον Ερντογάν την επιθυμία του να διατηρήσει σε καλό επίπεδο τις διμερείς σχέσεις, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη σημασία των συνεχών στενών διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Turkish President Erdogan meets US counterpart on sidelines of NATO summit in Madrid pic.twitter.com/VxkMwWRiC7

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 29, 2022