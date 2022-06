«Λευκός καπνός» για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

O τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βιαζόταν να κλείσει την υπόθεση του «βέτο» που ο ίδιος άσκησε στην ένταξη των Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ για έναν σοβαρό λόγο: την Τετάρτη έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και έπρεπε να του δείξει πόσο καλός σύμμαχος των ΗΠΑ είναι η Τουρκία. Τα κατάφερε!

Το βράδυ της Τρίτης τα βρήκε με τους Σουηδούς και με τους Φινλανδούς, ήρε το «βέτο» του και πλέον μπορεί να διαπραγματευτεί και με τις ΗΠΑ τι θα γίνει με τα ρωσικά S-400 που αγόρασε και με το πρόγραμμα των F-16 και των F-35.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη έπειτα από τετραμερή συνάντηση, στην οποία μετείχαν o πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο και η πρωθυπουργός της Σουηδίας Μαγκνταλένα Αντερσον, με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας, Σουηδίας και Φινλανδίας υπέγραψαν μνημόνιο σχετικά με τις υποψηφιότητες των σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ.

#BREAKING Türkiye, Sweden, Finland sign memorandum on Nordic countries’ NATO bids after talks in Madrid

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 28, 2022