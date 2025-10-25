Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» σε αριθμούς – η πρόληψη σώζει ζωές

Τη σημασία του προγράμματος μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου που εφαρμόζεται από το 2022 και φέρει το όνομα της Φώφης Γεννηματά, αναδεικνύει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Οπως υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, πρόκειται για μια πολιτική «που δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς», αλλά κυρίως στα πρόσωπα εκείνων «που κέρδισαν χρόνια ζωής χάρη σε μια απλή εξέταση, η οποία έγινε εγκαίρως με μέριμνα της πολιτείας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, σχεδόν 900.000 γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών έλαβαν ενημερωτικό μήνυμα και προχώρησαν σε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία. Σε 53.601 από αυτές εντοπίστηκαν ευρήματα, επιτρέποντας την άμεση έναρξη θεραπείας και βελτιώνοντας σημαντικά την πρόγνωση της υγείας τους.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και σε προσωπική εμπειρία, σημειώνοντας ότι ως γιος και αδελφός γυναικών που έχουν έρθει αντιμέτωπες με τη νόσο, γνωρίζει «την αγωνία και τον φόβο», αλλά και «τη δύναμη και την αποφασιστικότητα» όσων παλεύουν με τον καρκίνο του μαστού, μια ασθένεια «ιάσιμη, όταν εντοπιστεί εγκαίρως».

Παράλληλα, υπενθυμίζει πως η πρόληψη αποτελεί κεντρικό άξονα της εθνικής στρατηγικής υγείας, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη τέσσερα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για τις συχνότερες και σοβαρότερες παθήσεις.

Ηδη περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν ωφεληθεί, ενώ περίπου 80.000 έχουν εντοπιστεί με ευρήματα και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

«Δεν πρόκειται απλώς για ιατρική πράξη», καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης. «Είναι πράξη ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας και στην κοινωνία».

Στέλνει δε μήνυμα στους πολίτες να κάνουν το καθοριστικό βήμα της πρόληψης, όχι μόνο σήμερα αλλά ως στάση ζωής.

