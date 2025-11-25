Μητσοτάκης: Μηδενική ανοχή προς όποιον υποτιμά τη γυναίκα

Μήνυμα για τη στήριξη της Πολιτείας σε κάθε γυναίκα, έστειλε την Τρίτη (25.11), μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μάστιγα» και τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι «ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας με πρότυπο τη μηδενική ανοχή προς όποιον υποτιμά τη γυναίκα».

«Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών δεν αποτελεί παρά μόνο μία αφορμή για να νιώσουμε όλοι στο πλευρό τους. Δίπλα στη μητέρα, τη σύζυγο, την κόρη ή τη φίλη μας που έχει ανάγκη από βοήθεια. Στην άγνωστη περαστική. Και σε κάθε γυναίκα, που καλείται να νικήσει τη ντροπή και τον φόβο για να σταθεί με τόλμη απέναντί τους», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και μίλησε για ένα «διαρκές χρέος που αφορά όλους μας. Γιατί η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση».

