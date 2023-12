Μήνυμα Καρόλου σε Σούνακ μέσω γραβάτας;

Σε κοινό χώρο, στη 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP28) που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι, βρέθηκαν την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρίσι Σούνακ, για πρώτη φορά μετά το διπλωματικό επεισόδιο που προκάλεσε ο βρετανός πρωθυπουργός, ακυρώνοντας αιφνιδίως την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον έλληνα ομόλογό του. Προηγουμένως ο κ. Μητσοτάκης είχε περιγράψει τις πάγιες ελληνικές θέσεις για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, γεγονός που φέρεται να ενόχλησε τον Σούνακ.

Με φόντο το κλίμα αυτό, η ενδυματολογική επιλογή του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος επίσης έδωσε το «παρών» στη σύνοδο, να φορέσει μια γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, παρότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον μονάρχη ντυμένο στα «γαλανόλευκα».

To spare everyone the zoom-in (following a few requests) King Charles' tie at COP28 pic.twitter.com/mrAHE9LxvI — Derek Gatopoulos (@dgatopoulos) December 1, 2023

Ο βρετανικός Τύπος επισήμανε το συμβάν, σημειώνοντας, μάλιστα, ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε και τετ α τετ με τον πρωθυπουργό του.

«Ο βασιλιάς Κάρολος φοράει γραβάτα με ελληνική σημαία καθώς χαιρετά τον Ρίσι Σούνακ, λίγες ημέρες μετά τη διαμάχη για τα Ελγίνεια Μάρμαρα», έγραψε η Mirror.

«Ο βασιλιάς φοράει ελληνική γραβάτα μετά τη διαμάχη μεταξύ Αθήνας και Ντάουνινγκ Στριτ για τα Ελγίνεια Μάρμαρα», ήταν ο τίτλος στο σχετικό δημοσίευμα του SkyNews.

Και τα δύο Μέσα αναφέρθηκαν, εξάλλου, στους στενούς δεσμούς του Καρόλου με την Ελλάδα, όπου γεννήθηκε ο πατέρας του, ως πρίγκιπας Φίλιππος της Ελλάδας και της Δανίας.

King sports Greek tie in wake of Elgin Marbles row Read more 🔗 https://t.co/K4uyrmylA5 — Sky News (@SkyNews) December 1, 2023

«Ο βασιλιάς ήξερε ότι ο κόσμος θα παρακολουθούσε αυτή την ομιλία. Οι βρετανοί διπλωμάτες το γνώριζαν επίσης», σημείωσε με νόημα η Λόρα Μπάντοκ, η συντάκτρια που καλύπτει το ρεπορτάζ του Μπάκιγχαμ για το SkyNews.

Την εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου σχολίασε και η Λόρα Κούνσμπεργκ, η δημοσιογράφος του BBC στην οποία παραχώρησε συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσία του στο Λονδίνο.

«Αξίζει σήμερα να κοιτάξουμε προσεκτικά τον Βασιλιά: φόρεσε γραβάτα με την ελληνική σημαία (λίγες) ημέρες μετά τον διπλμωματικό καβγά που σιγοβράζει ανάμεσα στον βρετανό και τον έλληνα Πρωθυπουργό», έγραψε σε ανάρτησή της η Κούνσμπεργκ.

Worth looking closely, the King today, wearing a Greek flag tie at COP, after days of a simmering diplomatic row btw UK and Greek PM 👀👀👀 pic.twitter.com/CEwaFmBYW4 — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) December 1, 2023

Ο Guardian πήγε ένα βήμα πέρα από το προφανές, μη αποκλείοντας «ο Κάρολος να βρήκε μία λύση για να καταστήσει σαφή τη γνώμη του», δεδομένου ότι το αξίωμα του δεν του επιτρέπει πολιτικές τοποθετήσεις.

‘An obvious message’: King Charles’s Greek flag tie rekindles marbles row https://t.co/jzKafEmqmv pic.twitter.com/cHoqM8aWTH — Guardian World (@guardianworld) December 1, 2023

Η στιλιτστική επιλογή του μονάρχη έφτασε και σε διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα όπως το Reuters, το Bloomberg και το Associated Press, τα οποία φιλοξένησαν ρεπορτάζ για την ενδυματολογική επιλογή του βασιλιά Καρόλου στη COP28.

King Charles III sported a tie emblazoned with the Greek flag while meeting UK Prime Minister Rishi Sunak in Dubai — just days after the PM found himself embroiled in a diplomatic spat with the country https://t.co/5OELq9ENLs — Bloomberg (@business) December 1, 2023

Σύμφωνα με το Reuters, πηγή των ανακτόρων περιορίστηκε να σημειώσει ότι ο αρχηγός του Ηνωμένου Βασιλείου φόρεσε την ίδια γραβάτα και την περασμένη εβδομάδα, πριν από το διπλωματικό επεισόδιο, επιθυμώντας, προφανώς, να μη δοθεί περισσότερη έκταση.

Εκπρόσωπος του Σούνακ αρνήθηκε να κάνει το οποιοδήποτε σχόλιο.

Britain's King Charles wore a tie bearing the colors and symbols of the Greek national flag to a climate conference on Friday, days after Prime Minister Rishi Sunak snubbed his Greek peer Kyriakos Mitsotakis in a row over the Parthenon Sculptures https://t.co/KGU6aMDTIO #COP28 — Reuters (@Reuters) December 1, 2023

Ο βρετανός πρωθυπουργός, άλλωστε, είχε επιμείνει, νωρίτερα την Παρασκευή, στο ορθό των κινήσεων του. Μιλώντας με δημοσιογράφους λίγο προτού φτάσει στη σύνοδο στο Ντουμπάι, είχε τονίσει ότι η θέση του για τα Γλυπτά δεν έχει αλλάξει και ότι «επικεντρώνεται στο να προσφέρει στους πολίτες πράγματα που τους ενδιαφέρουν».

«Είναι ξεκάθαρο με βάση τη νομοθεσία ότι τα Γλυπτά δεν μπορούν να επιστραφούν. Ημασταν ξεκάθαροι σε αυτό. Νομίζω ότι η ίδια η ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου αναφέρει ότι για να δοθεί ένα δάνειο πρέπει ο παραλήπτης να αναγνωρίσει τη νόμιμη ιδιοκτησία της χώρας που δανείζει. Οι Ελληνες δεν έχουν δείξει προθυμία να το κάνουν αυτό. Η άποψή μας και η θέση μας σχετικά με αυτό είναι απολύτως σαφής: τα μάρμαρα αποκτήθηκαν νόμιμα την εποχή εκείνη», ανέφερε ακόμη ο Σούνακ.

Υπόψιν, προηγουμένως η Ντάουνινγκ Στριτ είχε επιχειρήσει να αμβλύνει τις εντυπώσεις για την ακύρωση της συνάντησης Σούνακ – Μητσοτάκη χρησιμοποιώντας διαφορετική γλώσσα. Δεν είχε γίνει επίκληση σε κάποιο τεχνικό – νομικό ζήτημα, όπως το παραπάνω, το οποίο θα μπορούσε και να αποτελέσει θέμα συζήτησης. Η πρώτη «γραμμή άμυνας» της βρετανικής κυβέρνησης ήταν πως υπήρχε «συμφωνία» να μη τεθεί καν το συγκεκριμένο θέμα από τον έλληνα Πρωθυπουργό.

Η Αθήνα διέψευσε τις επίμαχες διαρροές της Ντάουνινγκ Στριτ, με τον Σούνακ να επικρίνεται έντονα για το σύνολο των χειρισμών του από τον διεθνή και εγχώριο Τύπο, από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους Εργατικούς, καθώς και από πολιτικούς της δικής του παράταξης.

Ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Σούνακ, όταν η υπόθεση έφτασε στο βρετανικό κοινοβούλιο, κατηγορώντας τον, μάλιστα, ότι έχει χάσει τα λογικά του –«lost his marbles» στα αγγλικά, σε ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη marbles που σημαίνει επίσης και «μάρμαρα».

Αργότερα την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε τον Στάρμερ στη COP28, για δεύτερη ημέρα μέσα σε λίγες ημέρες, και είναι πιθανό όλα τα παραπάνω να αποτέλεσαν θέμα συζήτησης για τους δύο άνδρες, έστω και εν συντομία.

