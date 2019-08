Μέση Ανατολή: ο πόλεμος Ισραήλ – Ιράν άρχισε!

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν (Μπίμπι) Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έχει ήδη βομβαρδίσει ιρανικούς στόχους στη Συρία, κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό κιόλας: πρόκειται για μία αποθήκη πυραύλων ακριβείας η οποία ελεγχόταν από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης.

Από την πλευρά της η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, που στηρίζει τον Ασαντ, «απάντησε» στους Ισραηλινούς με ανακοίνωση η οποία βεβαιώνει την κατάρριψη «ενός ή δύο» πολεμικών αεροσκαφών του Ισραήλ κοντά στη λιβανέζικη πρωτεύουσα, τη Βηρυτό.

Τα γεγονότα στα οποία αναφέρθηκε ο Νετανιάχου έγιναν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής και ο επικοινωνιακός χειρισμός τους συνιστά κάποια αλλαγή στο δόγμα του Ισραήλ βάσει του οποίου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Συρία δεν επιβεβαιώνονταν επισήμως, ούτε όμως και διαψεύδονταν.

Οι στόχοι που επλήγησαν, κατά τον Νετανιάχου, σχετίζονταν με σχεδιασμένη επίθεση εναντίον της Γαλιλαίας και άλλων στόχων στο βόρειο Ισραήλ.

«Το Ιράν δεν έχει καμία ασυλία, πουθενά στη Μέση Ανατολή» είπε ο Νετανιάχου.

In a major operational effort, we have thwarted an attack against Israel by the Iranian Quds Force & Shi'ite militias. I reiterate: Iran has no immunity anywhere. Our forces operate in every sector against the Iranian aggression. “If someone rises up to kill you, kill him first.” — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 24, 2019

Τα πολεμικά συμβάντα του Σαββατοκύριακου αποτελούν την τελευταία και ομολογημένη εκατέρωθεν έκφραση ενός πολέμου που μέχρι τώρα διεξαγόταν σε χαμηλή ένταση, πίσω από τα μεγάλα πολεμικά επεισόδια του συριακού εμφυλίου και τις πάγιες συγκρούσεις Ισραηλινών – Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη.

PM Netanyahu: 'If someone rises up to kill you, kill him first.' In a complicated operation by the security establishment, we revealed that Iran's Quds Force dispatched a special unit of Shi'ite militants to Syria to kill Israelis on the Golan Heights with explosives-laden UAVs pic.twitter.com/D2vIZwTc8S — PM of Israel (@IsraeliPM) August 25, 2019

Με αφορμή τις επιθέσεις των Ισραηλινών στο συριακό έδαφος ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Πομπέο μέσω Twitter εξέφρασε την υποστήριξή του «στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του».