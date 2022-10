Μενέντεζ για τους πανηγυρισμούς των Τούρκων: Οσο είμαι εδώ, F-16 δεν παίρνετε

Πριν καν κοπάσουν οι πρώτοι «πανηγυρισμοί» –εκτός και, δυστυχώς, εντός των τειχών– για το κόψιμο των τροπολογιών Μενέντεζ και Βαν Χόλεν σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προμήθεια-εκσυγχρονισμό των F-16 στην Τουρκία, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους: υπενθύμισε ότι εκ της θέσεώς του διατηρεί το δικαίωμα του βέτο στην έγκριση οποιασδήποτε μελλοντικής σύμβασης για την αναβάθμιση του στόλου των τουρκικών F-16.

Σε ανάρτησή του στο Τwitter, ο γερουσιαστής Μενέντεζ –από τους πιο σημαντικούς του Σώματος– έγινε όσο πιο σαφής μπορούσε:

«Μια τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (National Defense Authorization Act, NDAA) είναι μόνο ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε αρχικά για τους τυχόν δύσπιστους όσον αφορά τα δεδομένα της αμερικανικής πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή και με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, διεμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας δεν πρόκειται να εγκρίνει καμία πώληση F16 στην Τουρκία μέχρι να σταματήσουν οι προκλήσεις του Ερντογαν.

«Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος: ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, δεν θα εγκρίνω κανένα θέμα F-16 για την Τουρκία, έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει την επιθετική του εκστρατεία σε όλη την περιοχή. Τελεία και παύλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μενέντεζ, διακόπτοντας έτσι τους ξέφρενους πανηγυρισμούς το προηγούμενο 24ωρο στον τουρκικό Τύπο και όχι μόνο.

An #NDAA amendment is only one tool at our disposal to advance US interests in the Eastern Med.

Let me be clear: as #SFRC Chairman, I will not approve any F-16 case for Turkey until Erdogan halts his campaign of aggression across the region. Full stop. https://t.co/lMkKaMatuN

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) October 12, 2022