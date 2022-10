ΝΔ: Οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να έχουν μεγάλη αποδοχή στην Τουρκία

Απάντηση στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που περιγράφει ως «ήττα Μητσοτάκη και επιβράβευση της Τουρκίας» την απόφαση της Γερουσίας των ΗΠΑ να αποσύρει την τροπολογία για τους όρους και τις προϋποθέσεις στην προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει νέα F-16 και να εκσυγχρονίσει παλαιότερα έδωσε η Νέα Δημοκρατία την Τετάρτη.

Οπως επεσήμανε η Πειραιώς, αντί ενός εκτενέστερου σχολίου, η εν λόγω ανακοινωση της Κουμουνδούρου αναπαρήχθη από το κρατικό πρακτορείο της γειτονικής χώρας, το Anadolu.

«Σε αντίθεση με την Ελλάδα, μεγάλη αποδοχή εξακολουθούν να έχουν οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην Τουρκία. Μετά την αναπαραγωγή από τον ΣΥΡΙΖΑ, της εκδοχής του Anadolu για τη συζήτηση στη Γερουσία των ΗΠΑ, το κρατικό Πρακτορείο της Τουρκίας προβάλλει τη σημερινή ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τίτλο “η Κυβέρνηση γίνεται επικίνδυνη για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ”», τόνισε η ΝΔ.

Και κατέληξε υπογραμμίζοντας: «Το πόσο κόπτεται το Anadolu για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, εύκολα μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος. Οπως και τις εκλογικές συστάσεις του κ. Ερντογάν προς τους Ελληνες».

Η παραπάνω ανακοίνωσε ακολούθησε την αρχική κόντρα κυβέρνησης – αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ίδιο θέμα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατά την οποία αντάλλαξαν πυρά το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Οικονόμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε, στην ίδια γραμμή, ότι «το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και το Πρακτορείο Ειδήσεων, Anadolu, είναι οι μόνοι που θέλησαν να παρουσιάσουν ένα στάδιο στη διαδικασία διαβούλευσης του νομοσχεδίου της Γερουσίας για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ σαν τετελεσμένη απόφαση».

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας Εντι Ζεμενίδης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για «εσκεμμένη παραπλάνηση του ελληνικού κοινού» με αφορμή τη στάση της αξιωματικής αντιπολιτευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ «εσκεμμένα παραποιεί το NDAA (σ.σ. προσχέδιο του Νόμου για τον Προϋπολογισμό του 2023 του Υπουργείου Αμυνας των ΗΠΑ) επιδιώκοντας να παραπλανήσει ένα μέρος του ελληνικού κοινού που δεν είναι εξοικειωμένο με τις διαδικασίες της αμερικανικής νομοθετικής διαδικασίας», ανέφερε συγκεκριμένα ο ίδιος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναμασά επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς, αναθέτοντας την ευθύνη για την εκστρατεία #NoJetsForTurkey στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ενώ αυτή καθοδηγήθηκε και καθοδηγείται από το ελληνοαμερικανικό και φιλελληνικό λόμπι, όπως και από μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, προσέθεσε.

“Politics stops at water’s edge” is a famous saying in 🇺🇸 foreign policy. Clearly this is NOT a principle for SYRIZA.

They are deliberately misrepresenting the NDAA and hoping to mislead a Greek public that isn’t familiar with the nuances of the American legislative process. https://t.co/CqcDyCnvTj

— Endy Zemenides (@Zemenides) October 12, 2022