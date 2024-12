Μενδώνη στην Αρμενία: Να ενισχύσουμε την πολιτιστική συνεργασία των χωρών μας

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αρμενία, προκειμένου να συμμετάσχει στην 8η Υπουργική Συνάντηση του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, η οποία διοργανώνεται στο Ερεβάν. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η κυρία Μενδώνη είχε μακρά συνάντηση εργασίας με την υπουργό Παιδείας, Επιστήμης, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Αρμενίας Zhanna Andreasyan, με την οποία συζήτησαν, σε πολύ θερμό κλίμα, τις δυνατότητες ενίσχυσης της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε και συνεχάρη την Zhanna Andreasyan για τη διοργάνωση του Φόρουμ, το οποίο, όπως τόνισε, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τον γόνιμο διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ χωρών με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά από διαφορετικές ηπείρους. Επιπλέον, επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων, όπως η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, οι καταστροφές από πολέμους και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες που προσφέρονται για την προστασία των μνημείων. Οι δύο υπουργοί αναγνώρισαν τη σημασία της χρήσης δορυφορικών εικόνων και τεχνητής νοημοσύνης για την αποτύπωση, παρακολούθηση και προστασία των πολιτιστικών μνημείων. Επιπλέον, συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της φιλοξενίας αρχαιολογικών εκθέσεων. Ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν ήταν η παρουσίαση της έκθεσης. «The Greeks. From Agamemnon to Alexander the Great» στην Αρμενία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, με τις δύο υπουργούς να συζητούν την ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα του κινηματογράφου, του θεάτρου και των οπτικοακουστικών μέσων. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε τη δυναμική της ελληνικής και της αρμένικης χειροτεχνίας και τόνισε το ενδιαφέρον για συνεργασίες και κοινές εκθέσεις στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός Andreasyan κάλεσε την Ελλάδα να συμμετάσχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Χειροτεχνίας που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι στην Αρμενία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανταλλαγής πολιτιστικών προϊόντων και τεχνικών μεταξύ των δύο χωρών.

Η κυρία Μενδώνη παρουσίασε, επίσης, τις δράσεις του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού για την προσαρμογή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες και έχει κάνει μεγάλα βήματα στα θέματα της πρόληψης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, στα μνημεία σε διεθνές επίπεδο όπως και στο πεδίο της συντήρησης και αποκατάστασης και είμαστε εδώ για ανταλλαγή καλών πρακτικών».

Η συζήτηση περιέλαβε και τη διαβούλευση δύο νέων συμφωνιών, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου από τα αρμόδια υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού των δύο χωρών και στοχεύουν στη στενότερη και ουσιαστικότερη πολιτιστική συνεργασία. Η πρώτη από τις συμφωνίες αφορά στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, και η δεύτερη στο ανανεωμένο Εκτελεστικό Πρόγραμμα Πολιτιστικής Συνεργασίας 2024-2028.

Κλείνοντας, η κυρία Μενδώνη επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για ενίσχυση της συνεργασίας με την Αρμενία, επισημαίνοντας ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί κοινή ευθύνη και παγκόσμια προτεραιότητα.

Ακολούθως, η υπουργός Πολιτισμού επισκέφτηκε την έδρα της «Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων» στην Αρμενία. Η ελληνική κοινότητα αριθμεί περίπου 900 άτομα μικτών γάμων. Η ένωση οργανώνει πολλές δραστηριότητες και προγράμματα. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν κατασκηνώσεις για παιδιά ελληνικής καταγωγής, καθώς και εκδηλώσεις που ενισχύουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδας. Εκτενής ήταν η συζήτηση για τις δυνατότητες ενίσχυσης των δραστηριοτήτων της κοινότητας.

Στη συνέχεια η κυρία Μενδώνη ξεναγήθηκε στο Μουσείο Αρμένικης Γενοκτονίας και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο μαζί με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννης, ο οποίος επισκέπτεται την Αρμένια για πολιτικές διαβουλεύσεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News