Λουγκάνσκ: Βάση της ομάδας Βάγκνερ βομβάρδισαν με HIMARS οι Ουκρανοί

Ενα ξενοδοχείο που λειτουργούσε ως βάση της ομάδας Βάγκνερ βομβάρδισαν το Σάββατο οι ουκρανικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλά μέλη της

Το πλήγμα σημειώθηκε στην πόλη Καντιίβκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί ήταν σταθμευμένοι οι μισθοφόροι της Βάγκνερ, που επιχειρούσαν στο κοντινό Μπαχμούτ, όπου μαίνονται οι μάχς ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Φωτογραφίες στα social media εικονίζουν το κτίριο να έχει μετατραπεί σε συντρίμμια.

Looks like the strike on the Wagner Group HQ in Kadiivka resulted in dozens of Russian fatalities.

HIMARS was probably used to strike the hotel which served as a command center for the Wagner soldiers operating near Bakhmut. pic.twitter.com/UNFR6U79RF

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 11, 2022