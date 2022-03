LIVE: Ουκρανία, μια χώρα-φάντασμα ενώ συνεχίζονται οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Το Κίεβο το εγκαταλείπουν οι πολίτες του —αυτό έδειξαν οι δορυφορικές φωτογραφίες που περιγράφουν πλέον μια αχανή και άλλοτε πλούσια χώρα τώρα να είναι κατεστραμμένη από δύο και πλέον εβδομάδες ασταμάτητων βομβαρδισμών. Την ίδια ώρα τη Ρωσία την εγκαταλείπουν και οι τελευταίοι διεθνείς οργανισμοί που είχαν απομείνει εκεί —η ανακοίνωση της γερμανικής Deutsche Bank χαρακτηριστική.

10:14 Oι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, μεταξύ τους και αυτός της Μαριούπολης, θα μπορούσαν να ανοίξουν σήμερα, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας εξέφρασε την ελπίδα η Ρωσία να τηρήσει την υπόσχεσή της για κατάπαυση του πυρός.

08:08 Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πάρει θέσεις από το πρωί γύρω από το Κίεβο και έχουν «αποκλείσει» τη Μαριούπολη στη νότια Ουκρανία, όπου χιλιάδες άνθρωποι υφίστανται μια καταστροφική πολιορκία.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα το πρωί ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή σε όλη την ουκρανική επικράτεια, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις Κίεβο, Οδησσό, Ντνίπρο και Χάρκοβο.

Επειτα από δώδεκα ημέρες πολιορκίας, η Μαριούπολη, ένα στρατηγικής σημασίας λιμάνι, βρίσκεται χωρίς νερό, χωρίς αέριο, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς επικοινωνίες και τις τελευταίες ημέρες βλέπει κανείς εκεί ανθρώπους να τσακώνονται για τρόφιμα. Η κατάσταση είναι «απελπιστική», προειδοποίησαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

07:02 Σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή ήχησαν νωρίς το πρωί στις περισσότερες ουκρανικές πόλεις καλώντας τον κόσμο να αναζητήσει καταφύγια, έγινε γνωστό από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σειρήνες ήχησαν στην πρωτεύουσα Κίεβο, τη δυτική πόλη Λβιβ, στην Οδησσό και το Χάρκοβο, το Τσερκάσι, καθώς και στην περιφέρεια του Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφερε αριθμός τοπικών ουκρανικών μέσων ενημέρωσης.

Οι ρωσικές δυνάμεις φάνηκαν να ανασυντάσσονται την Παρασκευή, για μια ενδεχόμενη επίθεση στο Κίεβο. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες, βάλλουν με πυρά πυροβολικού καθώς πλησιάζουν στην πρωτεύουσα.

!! 06:07 Σε μια μεταστροφή της πολιτικής της, όπως επεσήμανε το Reuters, η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη Ρωσία, ακολουθώντας τα βήματα άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Deutsche Bank αναφέρει: «Όπως έχουμε επανειλημμένως δηλώσει, καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τον πλέον σθεναρό τρόπο και στηρίζουμε τη γερμανική κυβέρνηση και τους συμμάχους της στην προστασία της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

» Να ξεκαθαρίσουμε: Η Deutsche Bank έχει μειώσει ουσιαστικά την πιστωτική έκθεσή της στη Ρωσία από το 2014. Όπως άλλες διεθνείς τράπεζες και σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, βρισκόμαστε στη διαδικασία σταδιακού τερματισμού των υπολοίπων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας στη Ρωσία, ενώ παράλληλα παρέχουμε βοήθεια στους μη Ρώσους πολυεθνικούς πελάτες μας για να μειώσουν τις δραστηριότητές τους. Δεν θα υπάρξει καμία νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρωσία».

04:34 Η μείωση του φόρου στη βενζίνη είναι μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται για την ανακούφιση των καταναλωτών, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία της ότι η αμερικανική οικονομία θα έχει καλή απόδοση φέτος.

«Εξετάζουμε μία σειρά από ενέργειες που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ανακουφίσουμε τους καταναλωτές. Ο φόρος στη βενζίνη είναι κάτι που έχουμε στη λίστα», είπε η Γέλεν σε δημοσιογράφους στο Ντένβερ του Κολοράντο.

Δεν έκρυψε ωστόσο την ανησυχία της ότι η μείωση του φόρου στη βενζίνη θα μπορούσε να ωφελήσει περισσότερο τις πετρελαϊκές εταιρείες παρά τους καταναλωτές.

04:09 Το βρετανικό ροκ συγκρότημα Pink Floyd ανακοίνωσε ότι αφαιρεί όλες τις ηχογραφήσεις του από μουσικές πλατφόρμες στη Ρωσία και στη Λευκορωσία, σε ένδειξη αποδοκιμασίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u

