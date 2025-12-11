Στο εξαιρετικό και εξαιρετικά δημοφιλές τηλεοπτικό σόου του Τζίμι Φάλον στο NBC «Tonight Show», έφτασε η… φήμη του Κυριάκου Μητσοτάκη –έστω με έναν παράδοξο τρόπο.

Καλεσμένη του διάσημου κωμικού ήταν η Λίλι Κόλινς, κόρη του θρυλικού μουσικού Φιλ Κόλινς και πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris» του Netflix. Και αφού ειπώθηκαν διάφορα για τον πατέρα της αλλά και για την αγαπημένη της Βικτόρια Μπέκαμ –την οποία έφερε ο παρουσιαστής στο στούντιο για να της κάνει έκπληξη– η συζήτηση πήγε στο «Emily in Paris» για το οποίο, όπως είπε ο Φάλον τσακώνονται οι παγκόσμιοι ηγέτες.

Ο Φάλον τόνισε στην Κίλινς του ότι «πλέον οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το “Emily in Paris”», σημειώνοντας ότι η Ρώμη ζητά η Έμιλι να μεταφερθεί εκεί, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, είναι έξαλλος, «τη θέλει πίσω στο Παρίσι». Η Κόλινς σχολίασε πως πρόκειται για «ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο».

Αλλά δεν έμεινε εκεί: «Και ο έλληνας Πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το “Emily in Paris”. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της… Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς… να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις “Emily in Paris”;».

♦ Δείτε εδώ το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή.