Ο Πολάκης απουσίαζε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσίευσε φωτογραφίες του από τα Λευκά Ορη
Για τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης μετά τη φιέστα του Αλέξη Τσίπρα, πρώην προέδρου και πρώην βουλευτή του κόμματος και νυν συγγραφέα, στο «Παλλάς», τα διαβάσατε αλλού στο Protagon. Γενικά, και ενώ είχε προαναγγελθεί ως σκηνικό σύγκρουσης μεταξύ των διαφορετικών τάσεων απέναντι στον κ. Τσίπρα, ήταν μια υποτονική συνεδρίαση, στα όρια της μεγάλης νύστας. Ο λόγος είχε το ξεχωριστό ενδιαφέρον: απουσίαζε από τη συνεδρίαση στη Βουλή ο Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων, και υποστηρικτής της σκληρής γραμμής κατά του «κόμματος Τσίπρα».
Και δεν απουσίαζε απλώς ο κ. Πολάκης, απουσίαζε επιδεικτικά. Οχι μόνο επέλεξε να είναι στην Κρήτη για να συμπαρασταθεί στους αγρότες και στις κινητοποιήσεις τους, αλλά φρόντισε νωρίς το βράδυ να αναρτήσει μια σειρά από φωτογραφίες με τον ίδιο στα Λευκά Ορη –«βοσκότοποι εδώ και 3.000 χρόνια…» σημείωσε.
Ο «Φραπές» αρνήθηκε να τον φωτογραφίσουν
Για το τι δεν είπε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστότερος με το nom de guerre «Φραπές», στην Εξεταστική του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα διαβάσατε αλλού στο Protagon. Με λίγα λόγια, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, διότι προφανώς έτσι κάνουν στη λεβεντογέννα Κρήτη όταν τα πράγματα ζορίζουν, και απάντησε σε κάποιες ερωτήσεις με γενικόλογες αναφορές.
Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο κ. Ξυλούρης καθυστέρησε να εισέλθει στην αίθουσα της Βουλής για να αρχίσει η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο λόγος ήταν ότι ζήτησε να αποχωρήσουν πρώτα οι φωτογράφοι των πρακτορείων ώστε να μην τον φωτογραφίσουν και να μη μεταδοθεί η εικόνα του στα έδρανα των μαρτύρων για την υπόθεση.
Ο κ. Ξυλούρης όντως κατάφερε να μη φωτογραφηθεί. Αλλά η εικόνα του από το Κανάλι της Βουλής, που, ως όφειλε, μετέδωσε ζωντανά την κατάθεσή του, υπάρχει.
Η Λίλι Κόλινς είπε στο σόου του Τζίμι Φάλον για τον Μητσοτάκη που είχε δηλώσει ότι παρακολουθεί «Emily in Paris»
Στο εξαιρετικό και εξαιρετικά δημοφιλές τηλεοπτικό σόου του Τζίμι Φάλον στο NBC «Tonight Show», έφτασε η… φήμη του Κυριάκου Μητσοτάκη –έστω με έναν παράδοξο τρόπο.
Καλεσμένη του διάσημου κωμικού ήταν η Λίλι Κόλινς, κόρη του θρυλικού μουσικού Φιλ Κόλινς και πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris» του Netflix. Και αφού ειπώθηκαν διάφορα για τον πατέρα της αλλά και για την αγαπημένη της Βικτόρια Μπέκαμ –την οποία έφερε ο παρουσιαστής στο στούντιο για να της κάνει έκπληξη– η συζήτηση πήγε στο «Emily in Paris» για το οποίο, όπως είπε ο Φάλον τσακώνονται οι παγκόσμιοι ηγέτες.
Ο Φάλον τόνισε στην Κίλινς του ότι «πλέον οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το “Emily in Paris”», σημειώνοντας ότι η Ρώμη ζητά η Έμιλι να μεταφερθεί εκεί, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, είναι έξαλλος, «τη θέλει πίσω στο Παρίσι». Η Κόλινς σχολίασε πως πρόκειται για «ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο».
Αλλά δεν έμεινε εκεί: «Και ο έλληνας Πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το “Emily in Paris”. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της… Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς… να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις “Emily in Paris”;».
♦ Δείτε εδώ το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή.