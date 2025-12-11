«Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε μόνο ευχάριστοι»: Διπλό μήνυμα Μαρινάκη σε αγρότες και αντιδρώντες βουλευτές

Η κυβέρνηση τείνει ευήκοον ους στα αιτήματα των αγροτών, επανέλαβε την Πέμπτη, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Διάλογος, όμως, «δεν σημαίνει ασυδοσία και ταλαιπωρία της κοινωνίας», ξεκαθάρισε, λίγες ώρες πριν από την πρώτη συνάντηση της κυβέρνησης με εκπροσώπους αγροτών (της Κρήτης), στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Αντίστοιχα και ως προς τις αντιδράσεις μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας (ειδικά αυτών που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές) για τη διαμορφωθείσα κατάσταση στο Αγροτικό, ο εκπρόσωπος δήλωσε αρχικά ότι αντιλαμβάνεται την πίεση που ενδεχομένως αισθάνονται οι εν λόγω βουλευτές από τις τοπικές κοινωνίες, για να υπογραμμίσει στη συνέχεια ότι στο θέμα του συστήματος πληρωμών των αγροτών υπάρχουν πια «ειλημμένες κυβερνητικές αποφάσεις», όπως αυτή της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η οποία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν είναι συζητήσιμη», αφού είναι και η μοναδική που μπορεί ύστερα από χρόνια να φέρει επιτέλους λύση στο πρόβλημα που διαιωνιζόταν μέχρι σήμερα.

«Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ήταν ένα από τα πιο σημαντικά, αν όχι το πιο σημαντικό “κλειδί” για να ξεκλειδώσουν οι φετινές και οι επόμενες επιδοτήσεις, οι οποίες μάλιστα πλέον θα γίνονται με τον πιο αξιοκρατικό τρόπο.

»Δεν είναι μια απόφαση υπό συζήτηση ούτε για την κυβέρνηση πολύ παραπάνω, ούτε για τον Πρωθυπουργό. Είναι μια απόφαση που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να γίνει η συζήτηση.

»Το λέω όσο πιο καθαρά μπορώ. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε μόνο ευχάριστοι. Κυρίως είμαστε για να είμαστε χρήσιμοι. Μακάρι να γινόμαστε ευχάριστοι από τις αποφάσεις μας και τις πολιτικές μας και όχι από τα λόγια μας», παρατήρησε με νόημα ο κ. Μαρινάκης σε απάντηση των ανησυχιών -αλλά και της κριτικής- που εξέφρασαν βουλευτές της ΝΔ στη συνάντηση ενημέρωσης με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, την Τετάρτη και ενώ την Παρασκευή ακολουθεί η συνεδρίαση της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος υπό τον Πρωθυπουργό.

«Δεν είναι εύκολο αυτό που συμβαίνει, αλλά για πρώτη φορά η Ελλάδα των 3 δισεκατομμυρίων που έχει υποστεί ως πρόστιμα σε διάστημα περίπου 30 ετών -3 δισ., είναι πολλά τα λεφτά- έχει έναν τρόπο πληρωμών, όπου οι έντιμοι θα πάρουν αυτά που αξίζουν. Θα πάρουν παραπάνω στο τέλος της ημέρας. Αυτό οφείλουμε όλοι, με τον όποιο θεσμικό ρόλο έχει ο καθένας μας, όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτή την περίοδο, να το μεταφέρουμε στους πολίτες, στους αγρότες, σε όλους», ανέφερε ο κ, Μαρινάκης και αναγνωρίζοντας την καθυστέρηση εκ μέρους της Πολιτείας, συνέχισε:

«Ευτυχώς που έστω και τώρα γίνονται έλεγχοι, ευτυχώς που περνάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αν δεν έμπαινε τέλος σε παθογένειες δεκαετιών, δεν θα είχαμε πληρωμές. Περάσαμε σε μια νέα εποχή για να μπορούν οι πολλοί, έντιμοι αγρότες να παίρνουν περισσότερα χρήματα. Αντιλαμβανόμαστε την πίεση που δέχονται, αλλά έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές και θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους, με περισσότερα λεφτά από πέρυσι. Αν δεν είχε ληφθεί αυτή η απόφαση, πολύ δύσκολα η Ευρώπη θα δεχόταν για άλλη μια φορά η Ελλάδα να πληρώνει τόσο σημαντικά ποσά ώστε να μείνει όρθιος ο πρωτογενής φορέας. Δεν είναι υπό συζήτηση η απόφαση αυτή, προφανώς κατά τη διάρκεια εφαρμογής της νέας πρακτικής, θα διορθώνονται και λάθη».

Οσον αφορά τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την παρουσία του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στα γραφεία της ΝΔ την Τετάρτη, τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε: «Υπάρχει αίτημα από άλλο κόμμα και έχει απορριφθεί; Εχει αρνηθεί ενημέρωση ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο οποιοδήποτε κόμμα;» και χαρακτήρισε «υπερβολή που ζητούν την παραίτησή του».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News