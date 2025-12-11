Εθαψε ζωντανό τον σκύλο του! ΕΛ.ΑΣ: «Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια»

«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια».

Με τη φράση αυτή σχολίασε η Ελληνική Αστυνομία το αποτρόπαιο θέαμα που αντίκρισαν στελέχη της στη Νέα Μηχανιώνα, όπου 90χρονος έθαψε ζωντανό σε χωράφι, δεμένο και φιμωμένο, τον γέρικο (17 ετών σύμφωνα με το ρεπορτάζ) σκύλο του!

Χάρη στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών, έπειτα από σχετική ειδοποίηση περαστικού, ο σκύλος που έμελλε να ζήσει το μαρτύριο αυτό στα τελευταία χρόνια της ζωής του, μεταφέρθηκε, ευτυχώς ζωντανός, στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης για κτηνιατρική φροντίδα.

Στον 90χρονο που ισχυρίστηκε ότι έθαψε ζωντανό το σκυλί επειδή -λέει- δεν ήθελε να το βλέπει να υποφέρει λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του, επιβλήθηκε πρόστιμο 30.300 ευρώ, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς.

Ακολουθεί η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ με τις φωτογραφίες-σοκ από το περιστατικό και το «respect» στον περαστικό που το αντιλήφθηκε και την ειδοποίησε έγκαιρα, αλλά και στους αστυνομικούς του Α.Τ. Θερμαϊκού που προλάβαν να ξεθάψουν ζωντανό το σκυλάκι με τα ίδια τους τα χέρια:

🤔Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια.

👮Χθες στη Νέα Μηχανιώνα, αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σκυλί δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής.

