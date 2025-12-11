Ισόβια και στο Εφετείο στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο

Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνωρίστηκε στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου τον Ιούλιο του 2021, στη Φολέγανδρο, μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας εκδίκασης της υπόθεσης στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Σύρου την Πέμπτη.

Η απόφαση ανακοινώθηκε το μεσημέρι και το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση που είχε καταθέσει νωρίτερα ο εισαγγελέας: κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνωρίστηκε στον δράστη της στυγερής δολοφονίας, Δημήτρη Βέργο, για την αποτρόπαια πράξη του.

Eτσι, όπως είχε συμβεί και στην πρωτόδικη εκδίκαση, το Εφετείο έκρινε ότι ο δράστης αφαίρεσε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς ενώ βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι εν βρασμώ, όπως επιχείρησε να αποδείξει η υπεράσπισή του.

Το δικαστήριο δεν δέχθηκε το αίτημα για μειωμένο καταλογισμό και απέρριψε κάθε ισχυρισμό των συνηγόρων υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και στην καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης.

