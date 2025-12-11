Η ΝΔ στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα

Στον εισαγγελέα στέλνει η Νέα Δημοκρατία τον Γιώργο Ξυλούρη (γνωστό και ως «Φραπέ») μετά και τη σημερινή εμφάνισή του ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση “επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής” και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της εξεταστικής επιτροπής», σχολίαζαν πηγές της ΝΔ την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η κατάθεση του μάρτυρα.

«Παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της. Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει», σημειώνεται από τις ίδιες πηγές του κυβερνώντος κόμματος που συνεχίζουν:

«Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως “ηγετικό στέλεχος” της εγκληματικής οργάνωσης».

«Προφανώς –καταλήγουν οι πηγές από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας– είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο Τik Τok. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω», διαμηνύεται.

Είχε προηγηθεί η παρότρυνση από τον ίδιο τον Γιώργο Ξυλούρη προς τα μέλη της Επιτροπής: «Αρχίστε τη διαδικασία να πάω στον εισαγγελέα, μην κάνουμε αυτούς τους θεατρινισμούς και μας βλέπει όλη η Ελλάδα».

«Μη με βάζετε σε διαδικασία να απαντήσω. Οσα πράγματα γνωρίζω θα πάω στον δικαστή να τα καταθέσω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Ξέρω τι συμβαίνει, όταν κληθώ θα τα απαντήσω», ανέφερε όταν ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, επέμενε να του κάνει ερωτήσεις, παρ’ όλο που εκείνος είχε δηλώσει εξαρχής ότι δεν θα απαντούσε σε ερωτήσεις των μελών της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής.

