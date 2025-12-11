Κυβέρνηση για Eurovision: «Σε διαγωνισμό ιδεοληπτικής αντιπολίτευσης, θα παίρναμε 12άρι από όλους»

Το θέμα της συμμετοχής της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εν μέσω των αξιώσεων -όχι μόνο από σχολιαστές στα social media, αλλά και από κόμματα της Βουλής- για άμεση αποχώρηση λόγω Ισραήλ, ήρθε την Πέμπτη και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία καλούσε την κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα πέντε -μέχρι στιγμής- χωρών που αποχώρησαν (Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, Σλοβενία και εσχάτως Ισλανδία) σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοφωνικής Ενωσης (ΕΒU) να μην αποκλειστεί το Ισραήλ από την Εurovision, αποσύροντας τη συμμετοχή της ΕΡΤ στον διαγωνισμό.

Αντίστοιχες εκκλήσεις, ή/και διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι -όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν- η Ελλάδα δεν έχει αποσύρει ακόμη τη συμμετοχή της από την Eurovision, ήρθαν από επώνυμους και ανώνυμους χρήστες των social media, χωρίς να λείπουν και ερωτήματα όπως «Γιατί μόνο από την Εurovision;» (εννοώντας ότι το ίδιο πρέπει να γίνει για οποιαδήποτε καλλιτεχνική, αθλητική ή άλλη εκδήλωση-διοργάνωση με ισραηλινή συμμετοχή).

Κληθείς να τοποθετηθεί στο briefing, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης επεφύλαξε μία μάλλον ειρωνική απάντηση για τους ανωτέρω φωνασκούντες, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως «αν υπήρχε διαγωνισμός ιδεοληπτικής αντιπολίτευσης, θα παίρναμε 12άρι από όλες τις χώρες».

«Η Eurovision είναι μουσικός διαγωνισμός πολιτισμού που ενώνει. Ιδεοληψίες και πολιτικές κόντρες δεν έχουν θέση. Είναι κινήσεις εντυπωσιασμού», παρατήρησε ο κ. Μαρινάκης και αφού διέκρινε ρατσιστική αντιμετωπιση συνολικά έναντι του ισραηλινού λαού και των Εβραίων, από όσους αξιώνουν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη Eurovision, παρέπεμψε στην επίσημη ενημέρωση της ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία κατά τη συνέλευση της EBU αποφασίστηκε πως δεν συντρέχει λόγος να εξεταστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οπότε, κατέληξε, «εάν κάποιοι εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί αποφάσισαν να μη σεβαστούν το αποτέλεσμα αυτό, αφορά μόνο εκείνους».

