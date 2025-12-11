Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Το αδιανόητο πριν από μερικά χρόνια συνέβη στο Eurogroup, καθώς τη θέση του προέδρου του κατέκτησε ο έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε μία ακόμη απόδειξη του μακρύ δρόμου που έχει διανύσει η ελληνική οικονομία από την περίοδο της κρίσης έως σήμερα.

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καλούνταν να εκλέξουν, με πλειοψηφία τουλάχιστον 11 ψήφων, τον επικεφαλής του άτυπου μα καθοριστικού οργάνου που διαμορφώνει τη δημοσιονομική πολιτική της ευρωζώνης. Τελικά ο κ. Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα (δηλαδή έλαβε και τις 20 ψήφους), καθώς ο βέλγος υπουργός Οικονομικών, Βαν Πέτεγκεμ απέσυρε τελικά την υποψηφιότητά του, όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες.

Η εκλογή του κ. Πιερρακάκη αποτελεί μεν δική του προσωπική επιτυχία, αλλά σίγουρα ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία για την Ελλάδα, και επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας έχει πάψει να είναι το «κακό παιδί» της Ευρώπης, με την ανάπτυξη της Ελλάδας να είναι σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Μάλιστα, τον κ. Πιερρακάκη στήριξε δημοσίως ο γερμανός ομόλογός του, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει πριν από την ψηφοφορία ότι τάσσεται υπέρ του έλληνα υπουργού για την προεδρία.

Με την εκλογή του κ. Πιερρακάκη η Ελλάδα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο αναβαθμισμένου ρόλου στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών αποφάσεων για τα επόμενα τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup στην οποία θα προεδρεύσει είναι εκείνη της 19ης Ιανουαρίου 2026.

Τασούλας: Αναγνώριση του κύρους της χώρας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, τον συνεχάρη από καρδιάς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη.

Μητσοτάκης: Ημέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα

Ως μία ημέρα που θα πρέπει να αισθανόμαστε όλοι υπερήφανοι, χαρακτήρισε την 11η Δεκεμβρίου, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ομόφωνη εκλογή του έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι:

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά. Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.

Κι όμως, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.

Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.

Η εκλογή του υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Κακλαμάνης: Εθνική επιτυχία η εκλογή Πιερρακάκη

Με αφορμή την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup, ο κ. Ν. Κακλαμάνης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup. Η σημερινή επιλογή αποτελεί μια εθνική επιτυχία για τη χώρα μας αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων, αφού ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει επικεφαλής σε έναν από τους πιο κομβικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς οικονομικής πολιτικής.

Η εκλογή αυτή αναδεικνύει, τη σταθερή πορεία της ελληνικής οικονομίας, μετά από τη 10ετή οικονομική κρίση της μνημονιακής περιόδου. Παράλληλα επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη που δείχνουν πλέον οι ευρωπαίοι εταίροι στην προσήλωση της Ελλάδας στη συνεργασία, στη συνεννόηση και στη συλλογική προσπάθεια για μια ισχυρή και συνεκτική Ευρωζώνη.

Είμαι βέβαιος ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα εργαστεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα για την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων, συμβάλλοντας στη θεσμική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Ελλάδας.

Του εύχομαι ειλικρινά καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Χατζηδάκης: Τεράστια επιτυχία για κυβέρνηση και Ελλάδα

Ο πρώτος που συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στο Χ. Σε αυτήν τονίζει:

«Συγχαρητήρια στον @Pierrakakis για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!

Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!».

Μαρινάκης: Από τις ουρές στα ΑΤΜ στην προεδρία του Eurogroup

«Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι παμψηφεί ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, που αντανακλά την αναγνώριση της προόδου της χώρας και τη δικαίωση των θυσιών των πολιτών», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls και τις κλειστές τράπεζες, η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι απλώς επέστρεψε, αλλά πλέον πρωταγωνιστεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Η σημερινή επιτυχία αποτελεί για όλους μας κίνητρο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στους νέους μας, για να σηκώσουμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά. Φίλε Κυριάκο, από καρδιάς συγχαρητήρια! Είμαστε υπερήφανοι!».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News