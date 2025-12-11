Ματσάδο: Εγκληματικό κέντρο της Αμερικής η Βενεζουέλα

Εγκληματικές οργανώσεις στηρίζουν το καθεστώς του Νικολά Μαδούρο, όπως αποκάλυψε η ηγέτης της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Οσλο, καθώς κατόρθωσε να διαφύγει από τη χώρα της.

Στη συνέντευξη η Ματσάδο ρωτήθηκε για την προοπτική στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. «Κάποιοι μιλούν για εισβολή στη Βενεζουέλα, για την απειλή εισβολής στη Βενεζουέλα, και εγώ απαντώ: “Υπάρχει, ήδη, μία εισβολή στη Βενεζουέλα”. Εχουμε τους ρώσους πράκτορες, έχουμε τους ιρανούς πράκτορες, έχουμε τρομοκρατικές ομάδες όπως η Χεζμπολάχ και η Χάμας, που λειτουργούν ελεύθερα με τη βοήθεια του καθεστώτος. Εχουμε τους κολομβιανούς αντάρτες, τα καρτέλ ναρκωτικών που έχουν καταλάβει το 60% του πληθυσμού μας — και δεν εμπλέκονται μόνο στο εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και στην εμπορία ανθρώπων και την πορνεία».

Ολο αυτό το σκηνικό έχει μετατρέψει τη Βενεζουέλα σε «εγκληματικό κέντρο της Αμερικής», προσθέτοντας ότι «αυτό που έχει στηρίξει το καθεστώς είναι ένα πολύ ισχυρό και καλά χρηματοδοτούμενο σύστημα καταστολής». Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα, ακόμα και αν πρέπει να παραμείνει κρυμμένη.

Πώς έφθασε στη Νορβηγία

Μετά την απονομή του βραβείου Νομπέλ Ειρήνης κατόρθωσε να φτάσει στο Οσλο η φετινή νικήτρια Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, όπου ζει κρυμμένη εδώ και αρκετούς μήνες. Της έχει απαγορευθεί η έξοδος από τη Βενεζουέλα και πλέον κινδυνεύει να χαρακτηριστεί φυγάς.

Εμφανίστηκε στο Οσλο μέσα στη νύχτα, χαιρετώντας από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου. Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή της από τον Ιανουάριο. Η ίδια δήλωσε στο BBC ότι γνωρίζει «ακριβώς τους κινδύνους» που συνεπάγεται το ταξίδι της στη Νορβηγία.

Σε μια φορτισμένη στιγμή, η Ματσάδο χαιρέτησε τους υποστηρικτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Grand Hotel της νορβηγικής πρωτεύουσας, τους έστειλε φιλιά και τραγούδησε μαζί τους, μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο. «Μαρία! Μαρία!» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, υψώνοντας τα τηλέφωνά τους για να καταγράψουν τη ιστορική στιγμή.

Η Ματσάδο κέρδισε το Νομπέλ Ειρήνης για «τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία» στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα την Τετάρτη, η κόρη της, Ανα Κορίνα Σόσα, είχε παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της μητέρας της.

Τα τρία παιδιά της ζουν εκτός Βενεζουέλας για λόγους ασφαλείας και δεν έχουν δει τη μητέρα τους εδώ και δύο χρόνια.

Σε συνέντευξή της στη Λούσι Χόκινγκς του BBC μετά την εμφάνιση στο μπαλκόνι, η Ματσάδο είπε ότι είχε χάσει τις αποφοιτήσεις τους, καθώς και τον γάμο της κόρης της και ενός από τους γιους της.

«Για πάνω από 16 μήνες δεν έχω μπορέσει να αγκαλιάσω ή να αγγίξω κανέναν», είπε. «Ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, μπόρεσα να δω τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, να τους αγγίξω, να κλάψουμε και να προσευχηθούμε μαζί».

Οι λεπτομέρειες του ταξιδιού κρατήθηκαν τόσο μυστικές ώστε ακόμη και το Ινστιτούτο Νόμπελ δεν γνώριζε πού βρισκόταν ή αν θα ήταν στο Οσλο εγκαίρως για την τελετή απονομής.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Ματσάδο έφυγε μεταμφιεσμένη από τη Βενεζουέλα, κατάφερε να περάσει από 10 στρατιωτικά σημεία ελέγχου χωρίς να συλληφθεί και απέπλευσε με μια ξύλινη βάρκα από ένα ψαροχώρι.

Το σχέδιο του ταξιδιού καταρτιζόταν επί δύο μήνες, με τη συνδρομή ενός δικτύου που βοηθά ανθρώπους να διαφύγουν από τη χώρα. Οι ΗΠΑ συμμετείχαν επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, αλλά δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό.

Η Ματσάδο δεν διέψευσε αυτές τις λεπτομέρειες όταν ρωτήθηκε από το BBC, αλλά δεν έδωσε επιπλέον πληροφορίες για το ταξίδι.

«Το να φύγει κανείς από τη Βενεζουέλα σήμερα, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο. Θέλω απλώς να πω σήμερα ότι βρίσκομαι εδώ, επειδή πολλοί άνδρες και γυναίκες ρίσκαραν τη ζωή τους για αυτό», είπε.

«Ηρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στην Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε επισκεπτόμενη το νορβηγικό κοινοβούλιο.

«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στη τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στην χώρα της.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News