Λύγισε η Ευρωβουλή μπροστά τον 11χρονο Ρόμαν από την Ουκρανία

Ο Ρόμαν Ολέκσιβ, από την Ουκρανία, είναι 11 ετών. Το καλοκαίρι του 2022 είδε τη μητέρα του να σκοτώνεται από ρωσική βόμβα η οποία τραυμάτισε σοβαρά τον ίδιο, οδηγώντας τον σε έναν γολγοθά χειρουργικών επεμβάσεων και μακράς αποκατάστασης.

Την Τετάρτη, στο Στρασβούργο, αφηγήθηκε στην ιστορία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο.

Τα λόγια του στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά της Ουκρανίας «λύγισαν» τη διερμηνέα, αλλά και πολλούς από το ακροατήριο.

Περιγράφοντας όσα έζησε τον Ιούλιο του 2022, ο Ρόμαν είπε «ήμουν με τη μητέρα μου στο νοσοκομείο όταν έπεσε μια βόμβα. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα και της είπα αντίο…». Η διερμηνέας δίπλα του ξέσπασε σε λυγμούς αδυνατώντας να μεταφράσει τα λόγια του.

💔 Interpreter breaks down in the European Parliament while translating for 11-year-old Ukrainian boy The child, who was badly injured, recalled how he and his mother came under a Russian strike in Vinnytsia. “It was the last time I saw my mother and could say goodbye to her,”… pic.twitter.com/HeB9DIUzrG — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

Επειτα από παρέμβαση συναδέλφου της, ο 11χρονος συνέχισε λέγοντας «την είδα κάτω από τα συντρίμμια, είδα τα μαλλιά της και την αποχαιρέτησα».

Η βόμβα προκάλεσε στον ίδιο βαριά τραύματα και σοβαρά εγκαύματα. Υποβλήθηκε σε τουλάχιστον 35 χειρουργικές επεμβάσεις, πέρασε δύο εβδομάδες σε κώμα και εκατό ημέρες στην Εντατική. Μέχρι σήμερα, ακολουθεί εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης προκειμένου να επανέλθει πλήρως.

«Οταν είμαστε μαζί, είμαστε ισχυροί, να μην εγκαταλείπετε ποτέ και να συνεχίσετε να στηρίζετε την Ουκρανία και τα παιδιά της» κατέληξε χειροκροτούμενος ο μικρός Ουκρανός.

