Επικοί διάλογοι «Φραπέ» – Ζωής στην Εξεταστική: Η Porsche και ο «Τζιτζής» με τους αριθμούς του Τζόκερ

Αν και στην αρχή της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε πως δεν πρόκειται να απαντήσει σε ερωτήσεις, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, ο Γιώργος Ξυλούρης (ευρύτερα γνωστός ως «Φραπές») αποφάσισε τελικά στην πορεία της δαδικασίας, να δώσει… επιλέκτικές απαντήσεις…

Στους απείρου κάλλους διαλόγους που ακολούθησαν με τους βουλευτές-μέλη της Επιτροπής οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις θύμισαν νούμερο επιθεώρησης, τη συνεδρίαση της Πέμπτης σημάδεψε εκείνος με την-πάντα έτοιμη και «οπλισμένη» σε αντίστοιχες περιπτώσεις- πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που βρήκε το πεδίο ελεύθερο για «βροχή» ερωτήσεων στον μάρτυρα, χωρίς να λείψουν οι αγοραίες εκφράσεις.

Με το «καλημέρα» η Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε το «στενό μαρκάρισμα» στον επονομαζόμενο «Φραπέ» – αν και ίδιος αποκάλυψε ότι οι φίλοι του τον αποκαλούν με άλλο παρατσούκλι- λέγοντας πως δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, όταν προ 11ημέρου έλεγε ότι θα ξεσκπάσει τα πάντα.

«Τι λέτε, κύριε; Λέτε ότι θα τους ξε@@@@σετε… ότι θα τους γ@@@@@@τε… και τώρα επικαλείστε τη σιωπή;» διερωτήθηκε με αγανάκτηση τη πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολοακόπουλο, να ζητεί να διαγραφούν από τα πρακτικά οι φράσεις, ενώ προσέθεσε «τους καλύπτετε, τους υποθάλπετε».

Η Porsche και ο Λογιστής

Τελικά, ο κ. Ξυλούρης απάντησε στις ερωτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Porsche που αγόρασε ο γιος του και τον τρόπο κτήσης της, με τον σχετικό διάλογο να έχει ως εξής:

– Κωνσταντοπούλου: Ο γιος σου πού τα βρήκε τα χρήματα να πάρει την Porsche;

– Ξυλούρης: Δείτε τα πόθεν έσχες.

– Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε;

– Ξυλούρης: Τι είσαι; Λογιστής;

– Κωνσταντοπούλου: Τι δουλειά κάνει;

– Ξυλούρης: Δεν ξέρω.

– Κωνσταντοπούλου: Εμένα να μου μιλάς στον ενικό. Και μη με απειλείς. Οι αγρότες πεινάνε και εσείς κυκλοφορείτε με Porsche.

– Ξυλούρης: Συγγνώμη για τον ενικό.

– Κωνσταντοπούλου: Ακούς, Γιώργη Ξυλούρη; Είστε κομματικά στελέχη και τρώτε με χρυσά κουτάλια; Πόσο την αγόρασε την Porsche και πότε;

– Ξυλούρης: Το 2019.

– Κωνσταντοπούλου: Α, στην κρίση, όταν όλοι πεινούσαν.

– Ξυλούρης: Το μοντέλο είναι. Το 2021 την αγόρασε.

– Κωνσταντοπούλου: Α, στην πανδημία. Και κυκλοφορείτε στο χωριό με Porsche. Πόσο;

– Ξυλούρης: 47.000 ευρώ

– Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε τα χρήματα; Τι δουλειά κάνει;

– Ξυλούρης: Οικονομολόγος είναι, 25 χρονών κοπέλι. Πατέρας του είμαι, δεν είναι άπορος.

Η Τζάγκουαρ των 1.000 ευρώ και το Τζόκερ

Ο μάρτυρας είχε έντονο διάλογο με τον Νάσο Ηλιόπουλο για το περίφημο παρατσούκλι «Φραπέ» που του αποδίδουν.

– Ξυλούρης: Εχω όνομα. Αυτά για «Φραπέ» κομμένα. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω όνομα.

– Ηλιόπουλος: Εχετε παίξει τζόκερ;

– Ξυλούρης: Εγώ δεν παίζω τζόκερ

– Ηλιόπουλος: Με αυτά που ακούμε θα σας ζητούσα τους πέντε τυχερούς αριθμούς

– Ξυλούρης: Και να τους είχα σε σένα θα τους έδινα;

Ο μάρτυρας, απαντώντας στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Μπούμπα έδωσε πληροφορίες και για το ΙΧ μάρκας Τζάγκουαρ που είχε στην κατοχή του. «Το αγόρασα 1.000 ευρώ. Μοντέλο του 1999 κλεισμένη στο υπόγειο. Εριξα 6.000 ευρώ να τη φτιάξω και όταν έσκασε πάλι η μηχανή την πούλησα για παλιοσίδερα στην Ιταλία» υποστήριξε ο Γ. Ξυλούρης.

Φρόντισε, δε, να μας ενημερώσει ότι: «Δεν με αποκαλεί κανείς Φραπέ. Εχω παρατσούκλι αλλά είναι άλλο» είπε απαντώντας στην Ευαγγελία Λιακούλη, για να προσθέσει: «Είναι Τζιτζής».

Επίθεση Κωνσνταντοπούλου στη Συρεγγέλα Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν αρκέστηκε πάντως σε συνεχείς διακοπές και σε φωνές από τα πίσω έδρανα προς όποιον είχε τον λόγο. Οταν ξεκίνησε να ερωτά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας, η προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα παρενέβη και τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα!» Η φράση προκάλεσε την έκρηξη του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος κατήγγειλε σεξιστική επίθεση της προέδρου της Πλεύσης προς την κυρία Συρεγγέλα. Ο κ. Λαζαρίδης ζήτησε μάλιστα από όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων να καταγγείλουν την απαράδεκτη φράση της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News