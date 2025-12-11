Νομπέλ Ειρήνης: Η Ματσάδο στο Οσλο μετά την απονομή

Μετά την απονομή του βραβείου Νομπέλ Ειρήνης κατόρθωσε να φτάσει στο Οσλο η φετινή νικήτρια Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, όπου ζει κρυμμένη εδώ και αρκετούς μήνες. Της έχει απαγορευθεί η έξοδος από τη Βενεζουέλα και πλέον κινδυνεύει να χαρακτηριστεί φυγάς.

Εμφανίστηκε στο Οσλο μέσα στη νύχτα, χαιρετώντας από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου. Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή της από τον Ιανουάριο. Η ίδια δήλωσε στο BBC ότι γνωρίζει «ακριβώς τους κινδύνους» που συνεπάγεται το ταξίδι της στη Νορβηγία.

Σε μια φορτισμένη στιγμή, η Ματσάδο χαιρέτησε τους υποστηρικτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Grand Hotel της νορβηγικής πρωτεύουσας, τους έστειλε φιλιά και τραγούδησε μαζί τους, μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο. «Μαρία! Μαρία!» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, υψώνοντας τα τηλέφωνά τους για να καταγράψουν τη ιστορική στιγμή.

Η Ματσάδο κέρδισε το Νομπέλ Ειρήνης για «τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία» στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα την Τετάρτη, η κόρη της, Ανα Κορίνα Σόσα, είχε παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της μητέρας της.

Τα τρία παιδιά της ζουν εκτός Βενεζουέλας για λόγους ασφαλείας και δεν έχουν δει τη μητέρα τους εδώ και δύο χρόνια.

Σε συνέντευξή της στη Λούσι Χόκινγκς του BBC μετά την εμφάνιση στο μπαλκόνι, η Ματσάδο είπε ότι είχε χάσει τις αποφοιτήσεις τους, καθώς και τον γάμο της κόρης της και ενός από τους γιους της.

«Για πάνω από 16 μήνες δεν έχω μπορέσει να αγκαλιάσω ή να αγγίξω κανέναν», είπε. «Ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, μπόρεσα να δω τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, να τους αγγίξω, να κλάψουμε και να προσευχηθούμε μαζί».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο BBC, η Ματσάδο φορούσε στον λαιμό της πολλά κομπολόγια προσευχής, τα οποία είπε ότι της είχαν δώσει υποστηρικτές έξω από το ξενοδοχείο.

Θεωρούμενη μία από τις πιο σεβαστές φωνές της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Ματσάδο έχει εδώ και χρόνια καταγγείλει την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο ως «εγκληματική» και έχει καλέσει τους Βενεζουελάνους να ενωθούν για να τον ανατρέψουν.

Της απαγορεύθηκε να είναι υποψήφια στις περσινές προεδρικές εκλογές, στις οποίες ο Μαδούρο κέρδισε τρίτη θητεία έξι ετών.

Η κυβέρνηση Μαδούρο την έχει απειλήσει κατ’ επανάληψη με σύλληψη, κατηγορώντας την ότι καλεί σε ξένη εισβολή.

Τον περασμένο μήνα, ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η Ματσάδο θα θεωρηθεί φυγάς αν ταξιδέψει στη Νορβηγία για να παραλάβει το Νομπέλ, λέγοντας ότι κατηγορείται για «πράξεις συνωμοσίας, πρόκληση μίσους και τρομοκρατία».

Πώς έφυγε, πώς θα επιστρέψει

Οι λεπτομέρειες του ταξιδιού κρατήθηκαν τόσο μυστικές ώστε ακόμη και το Ινστιτούτο Νόμπελ δεν γνώριζε πού βρισκόταν ή αν θα ήταν στο Οσλο εγκαίρως για την τελετή απονομής.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Ματσάδο έφυγε μεταμφιεσμένη από τη Βενεζουέλα, κατάφερε να περάσει από 10 στρατιωτικά σημεία ελέγχου χωρίς να συλληφθεί και απέπλευσε με μια ξύλινη βάρκα από ένα ψαροχώρι.

Το σχέδιο του ταξιδιού καταρτιζόταν επί δύο μήνες, με τη συνδρομή ενός δικτύου που βοηθά ανθρώπους να διαφύγουν από τη χώρα. Οι ΗΠΑ συμμετείχαν επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, αλλά δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό.

Η Ματσάδο δεν διέψευσε αυτές τις λεπτομέρειες όταν ρωτήθηκε από το BBC, αλλά δεν έδωσε επιπλέον πληροφορίες για το ταξίδι.

«Το να φύγει κανείς από τη Βενεζουέλα σήμερα, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο. Θέλω απλώς να πω σήμερα ότι βρίσκομαι εδώ, επειδή πολλοί άνδρες και γυναίκες ρίσκαραν τη ζωή τους για αυτό», είπε.

«Ηρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στην Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε επισκεπτόμενη το νορβηγικό κοινοβούλιο.

«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στη τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στην χώρα της.

