Ρούτε: Για τη Ρωσία είμαστε ο επόμενος στόχος

Νέο καμπανάκι κινδύνου χτύπησε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, προειδοποιώντας τους Συμμάχους να μην αδιαφορούν μπροστά στην ρωσική απειλή.

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι αδιάφοροι. Πάρα πολλοί δεν αντιλαμβάνονται την επείγουσα ανάγκη και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα», δήλωσε ο Ρούτε. την Πέμπτη, σε ομιλία του στο Βερολίνο.

Ζήτησε άμεση αμυντική ενίσχυση – με αύξηση δαπανών και παραγωγής – ώστε η Συμμαχία να είναι έτοιμη και ικανοί να αποτρέψει έναν πόλεμο που, όπως χαρακτηριστικά είπε, θα μπορούσε να είναι «της κλίμακας του πολέμου που υπέφεραν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας».

«Η σύγκρουση είναι προ των πυλών. Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο πίσω στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», τόνισε.

Μερτς: Δεν θα επιτρέψουμε να διχαστεί η Ευρώπη

Νωρίτερα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ρούτε, ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε τίποτα και σε κανέναν να μας διχάσει».

Ο Μερτς επέκρινε τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι η Γερμανία και οι σύμμαχοι του Κιέβου θα συνεχίσουν να ασκούν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο. Επιπλέον, όπως ανέφερε ο γερμανός καγκελάριος, θα ασκηθεί πίεση για να διασφαλιστούν «ισχυρές νομικές και υλικές εγγυήσεις», καθώς και ότι «δεν θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων».

Παράλληλα, ο Μερτς υπογράμμισε τον ρόλο του ΝΑΤΟ «σε μια εποχή μεγάλης γεωπολιτικής αναταραχής».

Σχετικά με την πρόσφατη κριτική της Ουάσιγκτον, τόνισε ότι η στρατηγική εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ επιβεβαιώνει πως «η Γερμανία είχε δίκιο που επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ». Οπως ανέφερε, επιβεβαιώνεται επίσης η πολιτική του Βερολίνου στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της οικονομίας.

«Το κάνουμε αυτό με βάση τις δικές μας πεποιθήσεις και όχι επειδή μας πιέζει κάποιος», ανέφερε ακόμη, ενώ επέμεινε ότι η Ευρώπη «μπορεί να σταθεί γερά στα πόδια της».

