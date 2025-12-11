ΤΙΜΕ: Πρόσωπο της χρονιάς για το 2025 οι «Αρχιτέκτονες της ΤΝ»

Το περιοδικό TIME ανέδειξε οκτώ πρωτεργάτες της Τεχνητής Νοημοσύνης ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της νέας εποχής των σκεπτόμενων μηχανών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του περιοδικού «κανείς δεν είχε μεγαλύτερη επίδραση φέτος από τους ανθρώπους που φαντάστηκαν, σχεδίασαν και κατασκεύασαν την ΤΝ», όπως υπογράμμισε ο διευθυντής του TIME, Σαμ Τζέικομπς. Ο ίδιος χαρακτήρισε τους φετινούς τιμώμενους ως «η ανθρωπότητα που συνεπαίρνει και αγωνιά, μεταμορφώνει το παρόν και υπερβαίνει το δυνατό».

Οι οκτώ προσωπικότητες που αναγνωρίστηκαν είναι οι Μαρκ Ζάκεμπεργκ (Meta), Λίζα Σου (AMD), Ελον Μασκ (xAI), Τζεν-σουν Χουάνγκ (Nvidia), Σαμ Αλτμαν (OpenAI), Ντένις Χασάμπις (Google DeepMind), Ντάριο Αμόντεϊ (Anthropic) και Φέι-Φέι Λι (Πανεπιστήμιο Στάνφορντ), γνωστή και ως «η νονά της ΤΝ».

Το ειδικό τεύχος του TIME εξετάζει πώς η ΤΝ άλλαξε τον κόσμο τη χρονιά που πέρασε, με νέους και «μερικές φορές τρομακτικούς τρόπους». Περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζεν-σουν Χουάνγκ, καθώς και με επενδυτές όπως ο επικεφαλής της SoftBank, Μασαγιόσι Σον.

Το αφιέρωμα διερευνά επίσης τις προκλήσεις και τους κινδύνους της ΤΝ, αναφέροντας μεταξύ άλλων την περίπτωση αυτοκτονίας ενός 16χρονου από την Καλιφόρνια, όπου οι γονείς του στράφηκαν νομικά κατά της OpenAI, θεωρώντας υπεύθυνο το ChatGPT για τον θάνατο του γιου τους.

Το TIME απονέμει τον τίτλο «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το 1927, επιλέγοντας όποιο πρόσωπο ή ομάδα θεωρούν οι συντάκτες του ότι διαμόρφωσε περισσότερο την επικαιρότητα τους τελευταίους 12 μήνες.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back. For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025

