Σε Ιεροσόλυμα και Ραμάλα παραμονές Χριστουγέννων ο Μητσοτάκης – τετ α τετ με Νετανιάχου και Αμπάς

Διαδοχικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, θα έχει την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό, παραμονές Χριστουγέννων, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα στις 22 Δεκεμβρίου για τη συνάντησή του με τον ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και στη συνέχεια στη Ραμάλα για τη συνάντηση με τον παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης που θα έχει σήμερα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Λευκωσία και Αθήνα -τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση- παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στην Αθήνα.

Στις 17.45, τέλος, ο Πρωθυπουργός συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων που οργανώνουν για την Ουκρανία ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατάς, Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News