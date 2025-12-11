Αναβάτης μηχανής επιχειρεί (μάταια) να αποφύγει μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική Οδό, παρασύροντας αστυνομικό [βίντεο]

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Πέμπτη, καταγράφεται η (ανεπιτυχής) προσπάθεια αναβάτη μηχανής να αποφύγει αστυνομικό μπλόκο στην Αττική Οδό – κατά την οποία μάλιστα παρασύρει και έναν από τους αστυνομικούς στο σημείο.

Οπως φαίνεται στο βίντεο, ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου το πρωί της Πέμπτης, αντί να υπακούσει στο σήμα των αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, επιχειρεί να διαφύγει και στην προσπάθειά του παρασύρει έναν από τους δύο αστυνομικούς που τον έχουν πλησιάσει στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού.

Καταλήγει ωστόσο στο κράσπεδο, όπου και ακινητοποιείται τελικά από τους αστυνομικούς του μπλόκου.

Στο βίντεο διακρίνονται και άλλοι οδηγοί μηχανών να κινούνται στη Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα που έχει δημιουργηθεί.

