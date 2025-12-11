337
Διαδηλωτές στο κέντρο της Σόφιας το βράδυ της Τετάρτης | REUTERS/Stoyan Nenov
Κόσμος

Βουλγαρία: Επεσε η κυβέρνηση έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων

Ο πρωθυπουργός Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτική διάγγελμα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησής του

Protagon Team Protagon Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 14:44
Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την Πέμπτη την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων κατά των οικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης και της αποτυχίας της -όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές- να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτικό διάγγελμα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Ο Ρόζεν Ζελιάζκοφ (REUTERS/Stoyan Nenov)

«Αυτή είναι η σωστή στιγμή για την παραίτηση» είπε ο Ζελιάζκοφ στη δήλωσή του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως η κυβέρνησή του θα λάμβανε υποστήριξη στην επικείμενη ψηφοφορία για την πρόταση μομφής.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πορεία της Βουλγαρίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η Βουλγαρία πρέπει να είναι μέρος των ευρωπαϊκών χωρών που οικοδομούν την Ένωση. Ας ολοκληρώσουμε τον κύκλο της ευρωπαϊκής μας ένταξης με την Ευρωζώνη. Υποσχεθήκαμε μακροοικονομική σταθερότητα και την πετύχαμε, με πρωτοφανή αύξηση εσόδων. Θα υλοποιήσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2025. Προτείναμε ένα προϋπολογισμό κοινωνικής προστασίας για το 2026 – με αύξηση της αγοραστικής δύναμης».

Τέλος, αναφέρθηκε στην πορεία των διαμαρτυριών των τελευταίων ημερών: «Οι διαμαρτυρίες πρέπει να δείξουν ποιο πρέπει να είναι το προφίλ της κυβέρνησης μετά τις εκλογές του 2026».

Η παραίτησή του έρχεται λίγο πριν η γειτονική μας χώρα ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Την Τετάρτη, θυμίζουμε, πραγματοποιήθηκε ακόμα μία μαζική διαδήλωση στη Σόφια κατά της κυβέρνησης μειοψηφίας.

Τεράστιος ο όγκος διαδηλωτών την Τετάρτη στη Σόφια (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Οι διαδηλωτές χρησιμοποίησαν λέιζερ για να προβάλουν τις λέξεις «Παραίτηση», «Εξω η μαφία» και «Δίκαιες εκλογές» στο κτίριο του κοινοβουλίου στο κέντρο της Σόφιας.

Αρκετοί νέοι βρέθηκαν στη συγκέντρωση της Τετάρτης (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

«Νομίζω ότι ο λαός θα τους αναγκάσει σταδιακά (την κυβέρνηση) να παραιτηθούν επειδή χρειάζονται πολλές μεταρρυθμίσεις», δήλωσε ο Ντόμπρι Λάκοφ, 64 ετών, κάτοικος της Σόφιας.

«Πρώτα και κύρια, η δικαστική μεταρρύθμιση. Εάν διορθωθεί το δικαστικό σύστημα, όλα τα άλλα θα μπουν στη θέση τους, απολύτως τα πάντα», πρόσθεσε.

