Λαβρόφ: «Τότε ο Ναπολέων και ο Χίτλερ, σήμερα οι Αμερικανοί»

Πεπεισμένος ότι θα βρεθεί τελικά λύση στο Ουκρανικό, εμφανίστηκε σε δήλωσεις του την Πέμπτη στη ρωσική τηλεόραση ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και αφού κατηγόρησε την Ουκρανία για εσκεμμένη κωλυσιεργία, υπό την καθοδήγηση των Αμερικακών, στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, διεμήνυσε ότι ο διάλογος με τη Δύση πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.

«Η Ουκρανία βρίσκει συνεχώς δικαιολογίες για να μην προχωρούν οι διαπραγματεύσεις», υποστήριξε ο Λαβρόφ. «Η ουκρανική ομάδα βρήκε κάποιο πρόσχημα για να αναβάλει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Σίγουρα λαμβάνουν οδηγίες από την Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Αυτή η χώρα δεν είναι απολύτως ανεξάρτητη», επανέλαβε.

Σύμφωνα πάντως με την Kyiv Independent, «ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρι Μεντίνσκι είπε πως οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν σήμερα 3 Μαρτίου στη Λευκορωσία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία».

Επικαλούμενο πηγές από τη ρωσική αντιπροσωπεία, το πρακτορείο Belta, μετέδωσε ότι ο β’ γύρος των συνομιλιών Ρωσίας – Ουκρανία θα ξεκινήσει στις 14:00, χωρίς πάντως να διευκρινίζεται πού τελικά θα φιλοξενηθεί η συνάντηση.

Τελικά, όπως έγινε γνωστό, οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν λίγες ώρες αργότερα, στις 16.00 στη Μπρεστ της δυτικής Λευκορωσίας, στα σύνορα με την Πολωνία.

Οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν σε λίγες ώρες, επιβεβαίωσε ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Μικαΐλο Πόλντοβακ, μεταβαίνοντας στο σημείο της συνάντηση με ελικόπτερο.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022