Στην «καρδιά» της Γάζας ο ισραηλινός στρατός, «σφοδρές μάχες» στον Βορρά

Ο ένολπες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έφτασαν στα περίχωρα του νοσοκομείου Σίφα στην πόλη της Γάζας, όπου το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι βρίσκεται το κύριο αρχηγείο των τρομοκρατών, ισχυρίστηκε η Χαμάς το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με αναφορές των Παλαιστινίων τις οποίες επικαλέστηκαν οι Times of Israel, «σφοδρές μάχες σημειώνονταν γύρω από την περίμετρο του νοσοκομείου», καθώς και κοντά στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι, το οποίο επίσης βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις ήδη επιχειρούσαν στην περιοχή, ενώ πλησίαζαν μονάδες τεθωρακισμένων των IDF.

Ενας εκπρόσωπος της Χαμάς είπε στο Al Jazeera ότι έγιναν επιδρομές κοντά σε τέσσερα νοσοκομεία συνολικά, αλλά δεν έδωσε στοιχεία για τα θύματα.

Σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση της Χαμάς, την οποία μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, «το σημερινό ισραηλινό χτύπημα στο συγκρότημα του νοσοκομείου Σίφα προκάλεσε τον θάνατο 13 ατόμων και δεκάδες είναι οι τραυματίες». Ο διευθυντής του νοσοκομείου ισχυρίστηκε ότι «ισραηλινά τανκς άνοιξαν πυρ κατά του νοσοκομείου Σίφα».

«Διεξάγονται σφοδρές μάχες και οι ελεύθεροι σκοπευτές των ειδικών δυνάμεων (ισραηλινής) κατοχής πυροβολούν στο νοσοκομείο Αλ Κοντς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα μεταξύ των εκτοπισμένων» ανέφερε σε δική της ενημέρωση η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

🚨⚠️ Urgent:

Now, intense clashes and occupation snipers open fire on the Al-Quds hospital, causing injuries among the displaced people. #AlQudsHospital#Gaza#NotATarget — PRCS (@PalestineRCS) November 10, 2023

Οι παραπάνω ισχυρισμοί δεν επιβεβαιώθηκαν σε πρώτο χρόνο από τις IDF, οι οποίες έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν πυροβολούν νοσοκομεία.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, είπε ότι «δεν μπορεί να συζητήσει τις πιθανές τοποθεσίες των επιχειρήσεών του» για να μη θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες του.

Την Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει ανακοινώσει προ ημερών ότι εισήλθε στο μεγάλο αστικό κέντρο του παράκτιου θάλακα, είχε αναφέρει ότι η 162η Μεραρχία επιχειρούσε στη «στρατιωτική συνοικία» της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, συγκρουόμενη συχνά με τρομοκράτες.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, η λεγόμενη στρατιωτική συνοικία, δίπλα στο νοσοκομείο Σίφα, αποτελεί την «καρδιά» των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Χαμάς και διάφορες τοποθεσίες στη γύρω περιοχή χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, που σκότωσε περίπου 1.400 ανθρώπους.

Εν μέσω της κλιμακούμενης πίεσης του ισραηλινού στρατού στην περιοχή όπου πιστεύει ότι «εδρεύει» η τρομοκρατική οργάνωση, ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων έχει βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο της Γάζας, ελπίζοντας ότι θα είναι πιο ασφαλές από τα σπίτια τους ή τα καταφύγια των Ηνωμένων Εθνών στον Βορρά.

Ολο το προηγούμενο διάστημα, οι IDF συνέχιζαν να προτρέπουν τον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει την εμπόλεμη ζώνη και να κατευθυνθεί στο νότιο τμήμα του θύλακα μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, κατηγορώντας παράλληλα τη Χαμάς ότι εξαναγκάζει τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στην περιοχή, χρησιμοποιώντας τους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Νωρίτερα την Παρασκευή, δεκάδες Παλαιστίνιοι προσπάθησαν να εγκαταλείψουν το παιδιατρικό νοσοκομείο αλ-Νασρ κρατώντας λευκές σημαίες, ωστόσο φέρονται να εξαναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω, δεχόμενοι πυροβολισμούς, όπως κατέγραψε βίντεο που κοινοποίησαν ισραηλινά ΜΜΕ.

BREAKING: Civilians try to leave Al-Nasr Hospital, Hamas shoots them in cold blood, they are his human shield and he does not let them leave pic.twitter.com/VaBb0Ln7pV — Association of Hospitals in Gaza (@GazaHospitals) November 10, 2023

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στρατεύματα της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας εισέβαλαν στη διάρκεια του περασμένου 24ωρου σε φυλάκιο και στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατάσχοντας δεκάδες όπλα και σκοτώνοντας δεκάδες ενόπλους της Χαμάς.

Τα στρατεύματα κατέσχεσαν τυφέκια εφόδου, πυραύλους, όλμους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χάρτες, εξοπλισμό επικοινωνιών και άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό από το σημείο, ανέφεραν την Παρασκευή οι IDF.

IDF says troops of its 7th Armored Brigade raided a Hamas outpost and training camp in the northern Gaza Strip over the past day, seizing dozens of weapons and killing some 30 terror operatives. The IDF says troops captured assault rifles, missiles, mortars, drones, maps,… pic.twitter.com/5z7SzInRBR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 10, 2023

Σε άλλες τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας οι χερσαίες δυνάμεις σκότωσαν δεκάδες τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων μελών των επίλεκτων δυνάμεων της τρομοκρατικής ομάδας Νούχμπα, οι οποίες συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, προσέθεσε ο ισραηλινός στρατός.

IDF says it has struck some 15,000 targets belonging to terror groups in the Gaza Strip since the beginning of the war on October 7, and seized and destroyed some 6,000 weapons, including firearms, rockets, anti-tank missiles, anti-aircraft missiles, explosive devices and… pic.twitter.com/ZoyJVLMSX1 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 10, 2023

Σημειώνεται πως, αν και οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα έχουν μειωθεί δραματικά κατά τη διάρκεια του πολέμου, το απόγευμα της Παρασκευής το κεντρικό Ισραήλ δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις, για πρώτη φορά μετά από περίπου δύο ημέρες.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα θραύσματα των ρουκετών, οι οποίες αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome στο Τελ Αβίβ.

Multiple interceptions over central Israel. First rocket fire on Tel Aviv since Tuesday night. pic.twitter.com/X3iBU5nZql — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 10, 2023

Ξεπέρασαν τις 11.000 οι νεκροί, λέει η Χαμάς

Ο αριθμός των ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχες εντός του υπό πολιορκία θύλακα ανήλθε σε 37 την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση των IDF ότι υπέκυψε στα τραύματά του ένας στρατιώτης που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των μαχών στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη (8/11).

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε από την πλευρά του την Παρασκευή ότι οι άνθρωποι που έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου ανήλθαν στις 11.078. Κατά την ίδια πηγή, 4.506 εκ των θυμάτων ήταν παιδιά και 3.027 γυναίκες, ενώ 27.490 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η ίδια πηγή γνωστοποίησε, επίσης, ότι 21 νοσοκομεία και 47 κέντρα υγείας έπαψαν να λειτουργούν.

The lsraeli aggression on Gaza Strip continues for the 35th consecutive day, November 10th. pic.twitter.com/21V2xEsx7E — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 10, 2023

Σε εφαρμογή οι καθημερινές «τετράωρες παύσεις» πυρός

Εξάλλου, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα συστηματοποιήσει τις τοπικές παύσεις πυρός στη Γάζα προκειμένου να εξασφαλίσει τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων μέσω των οποίων οι άμαχοι θα μπορούν να ξεφύγουν από τις ολοένα και πιο έντονες συγκρούσεις.

Οι νέες «τετράωρες παύσεις» θα πραγματοποιούνται σε διαφορετική γειτονιά της βόρειας Γάζας κάθε ημέρα, με τους κατοίκους να ενημερώνονται τρεις ώρες νωρίτερα. Θα μπορούν να εκμεταλλευθούν αυτόν τον χρόνο, είτε για να απομακρυνθούν προς τα νότια μέσω των δύο ανθρωπιστικών διαδρόμων που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ, είτε για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προκειμένου να εφοδιαστούν με τρόφιμα, φάρμακα και άλλη βοήθεια, εξήγησε ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος τον οποίο επικαλέστηκαν οι Times of Israel.

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο, λέγοντας πως για «έκτη ημέρα στη σειρά», καθώς η πολιτική αυτή εφαρμοζόταν προτού ανακοινωθεί την Πέμπτη από τον Λευκό Οίκο, «δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας μετακινούνται νότια για την ασφάλειά τους».

Watch as, for the 6th day in a row in Gaza, the IDF has opened a humanitarian evacuation route southward: https://t.co/wFG4QFz6Jx — Israel Defense Forces (@IDF) November 10, 2023

Σε δηλώσεις του από το Νέο Δελχί την Παρασκευή, πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν είπε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση των απωλειών μεταξύ των αμάχων, τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες «εκτιμούν», δεν είναι αρκετά.

Η ίδια η ανακοίνωση της εφαρμογής του μέτρου συνοδεύτηκε από μερική σύγχυση, αρχικά, λόγω των αντικρουόμενων ανακοινώσεων από Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ για τις «ανθρωπιστικές παύσεις πυρός», ωστόσο οι δύο πλευρές είναι σύμφωνες στο ότι δεν έχει έρθει η ώρα για μια εκεχειρία με τη Χαμάς. Το Ισραήλ δεν συζητά κανένα τέτοιο ενδεχόμενο χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τις παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις, επανέλαβαν ο Νετανιάχου και ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας.

