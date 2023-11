Κάτοικοι της Γάζας κατευθύνονται προς τον Νότο κρατώντας λευκές σημαίες

Ενα σύντομο βίντεο το οποίο φαίνεται να δείχνει την μετακίνηση εκατοντάδων κατοίκων της Γάζας προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μέσω του οδικού άξονα Σαλάχ α-Ντιν δημοσιοποίησε την Τρίτη, 32η ημέρα της αιματηρής ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, ο ισραηλινός στρατός. Ορισμένοι από τους εικονιζόμενους, οι οποίοι κινούνται πεζή, έχουν τα χέρια ψηλά ενώ άλλοι κρατούν λευκές σημαίες.

Το απόσπασμα ανέβασε στο X (πρώην Twitter) ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) Αβιχάι Αντράι.

Οπως έγραψε ο ίδιος, ο ισραηλινός στρατός άνοιξε ξανά έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για την απομάκρυνση των αμάχων και κάλεσε εκ νέου τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και να κατευθυνθούν νότια.

Ανακοίνωσε, συγκεκριμένα, ότι ο αυτοκινητόδρομος Σαλάχ α-Ντιν θα είναι ανοιχτός για τους Παλαιστίνιους, για τον σκοπό αυτό, από τις 10 π.μ. μέχρι και τις 4 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Εάν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας», τόνισε ο Αντράι, κατηγορώντας παράλληλα τη Χαμάς ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, στην προσπάθειά της να κρυφτεί πίσω από τους πολίτες.

«Να είστε βέβαιοι ότι οι επικεφαλής της Χαμάς έχουν ήδη φροντίσει για τη δική τους ασφάλεια», προσέθεσε ο αξιωματούχος στο μήνυμά του προς τους κατοίκους της Γάζας.

Οι IDF παροτρύνουν τους κατοίκους της βόρειας Γάζας να απομακρυνθούν προς τον Νότο εδώ και εβδομάδες, προειδοποιώντας τους ότι οι επιθέσεις τους θα εστιάσουν στην περιοχή της πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί το διοικητικό και επιχειρησιακό κέντρο της Χαμάς στον θύλακα, θύμισαν οι Times of Israel.

Το Σάββατο, όταν επιχειρήθηκε και πάλι ο Σαλάχ α-Ντιν να αποτελέσει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για τους αμάχους, ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς εκμετελεύτηκε το γεγονός προκειμένου να πλήξει τα ισραηλινά στρατεύματα που εργάζονταν για να ανοίξουν τον δρόμο.

The IDF has reopened an evacuation route for Gazan civilians to move south for their safety.

The IDF has repeatedly called on the residents of Gaza City to evacuate from the area, and continues to urge them to do so.

We are not at war with the people of Gaza. pic.twitter.com/OFo55RZmPw

— Israel Defense Forces (@IDF) November 6, 2023