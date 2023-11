Αντικρουόμενες ανακοινώσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Το Ισραήλ συμφώνησε να ξεκινήσει τετράωρες παύσεις του πυρός στη βόρεια Γάζα σε καθημερινή βάση, αρχής γενομένης από σήμερα, προκειμένου οι άμαχοι στον θύλακα να βρίσκουν κατφύγιο εν μέσω των εχθροπραξιών, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος. Οι ΗΠΑ μίλησαν μάλιστα για «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», ωστόσο το Τελ Αβίβ έσπευσε να διευκρινίσει ότι η πολιτική που εφαρμόζει δεν αφορά στην παύση πυρός, ενδεχόμενο το οποίο απορρίτπει διαρκώς, αλλά στην εξασφάλιση «ανθρωπιστικών διαδρόμων».

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι μίλησε για μία συμφωνία η οποία προέκυψε έπειτα από συζητήσεις ανάμεσα σε αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, περιλαμβανομένων των συζητήσεων που είχε ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η συμφωνία έχει ως στόχο να προφυλάξει τους Παλαιστίνιους από τα διασταυρούμενα πυρά ενώ οι παύσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, προσέθεσε.

«Οι Ισραηλινοί μας είπαν σήμερα ότι δεν θα υπάρξουν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της παύσης, και πως η διαδικασία αυτή ξεκινάει σήμερα (…). Αντιλαμβανόμαστε πως το Ισραήλ θα αρχίσει να εφαρμόζει τετράωρες καταπαύσεις του πυρός στη βόρεια Γάζα με την ανακοίνωση να γίνεται τρεις ώρες πριν», εξήγησε ο ίδιος.

«Πιστεύουμε πως αυτά εδώ είναι σημαντικά πρώτα βήματα και προφανώς θέλουμε να δούμε να συνεχίζονται για όσο χρειαστεί», συνέχισε.

Το γραφείο του Νετανιάχου αντέδρασε απορρίπτοντας το περιεχόμενο του παραπάνω ανακοινωθέντος, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για τις παύσεις πυρός, γεγονός που πιθανότατα σχετίζεται με το πώς επιλέγει η ισραηλινή κυβέρνηση να παρουσιάζει την είδηση στο εσωτερικό και λιγότερο για λόγους ουσίας, ανέφεραν ισραηλινά ΜΜΕ.

«Αν και αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση από τις ΗΠΑ για τη συγκεκριμένη πολιτική, το Ισραήλ εφαρμόζει αυτές τις παύσεις από την Κυριακή, ανοίγοντας καθημερινά, επί τέσσερις ώρες, έναν ανθρωπιστικό διάδρομο στον δρόμο Σαλάχ α-Ντιν, προκειμένου οι Παλαιστίνιοι να μπορούν να κατευθύνονται από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στο νότιο. Μιλούσε, ωστόσο, για “ανθρωπιστικό διάδρομο” και όχι για “ανθρωπιστικές παύσεις”» λόγω του ευαίσθητου του θέματος για την ισραηλινή κοινωνία, η οοία δεν θα ήθελε να δει το στράτευμα (IDF) να συγκρατεί τα πυρά του, την ώρα που δεκάδες μέλη της παραμένουν όμηροι των τζιχαντιστών στον παλαιστινιακό θύλακα, έγραψαν χαρακτηριστικά οι Times of Israel.

Σε κάθε περίπτωση, «η τοπική παύση εφαρμόζεται καθημερινά», προσέθεσε η ιστοσελίδυα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ίδιου Μέσου, μάλιστα, την Τετάρτη ο «ανθρωπιστικός διάδρομος» παρατάθηκε κατά μία ώρα ενώ την Πέμπτη διήρκησε έξι ώρες, συνολικά, λόγω του μεγάλου αριθμού Παλαιστινίων που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την εμπόλεμη περιοχή, ακολουθώντας τις οδηγίες των IDF.

There is no ceasefire. There are tactical, local pauses for humanitarian aid for Gazan civilians. These tactical pauses are limited in time and area. We are also providing humanitarian corridors for civilians in Gaza to temporarily move south to safer areas where they can receive… pic.twitter.com/qwNoYYf0QV

— Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023