IDF: Ιδού οι αποδείξεις για τα τούνελ της Χαμάς κάτω από νοσοκομεία

Νέα στοιχεία που «αποδεικνύουν» ότι νοσοκομείο της Γάζας, που χρηματοδοτήθηκε από ξένους μουσουλμάνους δωρητές, κατασκευάστηκε κατά παραγγελία με σήραγγες για χρήση από τους τρομοκράτες της Χαμάς παρουσίασε την Κυριακή το Ισραήλ, το οποίο παγίως υποστηρίζει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση χρησιμοποιεί πολιτικές υποδομές, όσο και τους ίδιους τους πολίτες του θύλακα, ως «ανθρώπινη ασπίδα» για την κάλυψη των ενεργειών της.

Στη διάρκεια μιας ενημέρωσης προς τα διεθνή ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι παρουσίασε, συγκεκριμένα, βίντεο στο οποίο διακρίνεται η υπόγεια είσοδος ενός τούνελ, στον χώρο του νοσοκομείου Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θανί.

Η είσοδος αυτή, δίπλα στο νοσηλευτήριο που χτίστηκε στην πόλη της Γάζας από το Κατάρ, συνδέεται με το ευρύτερο δίκτυο σηράγγων της τρομοκρατικής οργάνωσης που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα, υποστήριξε.

Ενα άλλο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις IDF δείχνει ένοπλους της Χαμάς να πυροβολούν από το εσωτερικό του νοσοκομείου αυτού εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων που βρίσκονταν απέξω, ισχυρίστηκε ο Χαγκάρι.

«Αν δεν ήταν αρκετή (ως απόδειξη) η αποκάλυψη μιας σήραγγας κάτω από το νοσοκομείο, (βλέπουμε επίσης ότι) οι τρομοκράτες πυροβόλησαν τους στρατιώτες μας μέσα από αυτό», σημείωσε.

Επιπλέον, ο Χαγκάρι ισχυρίστηκε ότι οι IDF διαθέτουν πληροφορίες για ένα υπόγειο δίκτυο σηράγγων κάτω από το Ινδονησιακό Νοσοκομείο, ένα άλλο νοσηλευτήριο στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αεροφωτογραφίες που έχει στην κατοχή του το Ισραήλ φανέρωσαν εκτοξευτές πυραύλων μόλις μερικές δεκάδες μέτρα από το νοσοκομειακό συγκρότημα.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο –«χρηματοδοτούμενο από πολλές ΜΚΟ» από την Ινδονησία, τη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό μουσουλμάνων στον κόσμο– είχε οικοδομηθεί με σήραγγες για χρήση από τη Χαμάς ήδη από όταν χτίζονταν τα θεμέλιά του, το 2010, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού: «Η Χαμάς έχτισε το νοσοκομείο πάνω από τις υποδομές των τρομοκρατών της».

Προηγουμένως, οι IDF είχαν κατηγορήσει τη Χαμάς ότι «κρύβει» την κύρια επιχειρησιακή της βάση κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Γάζα, καθώς και ότι συσσωρεύει καύσιμα για τρομοκρατικές ενέργειες.

«Ο πόλεμος μας είναι με τη Χαμάς, όχι με τους αμάχους στη Γάζα. Δεν θα δεχθούμε την κυνική χρήση των νοσοκομείων από τη Χαμάς για να κρύψει τις υποδομές των τρομοκρατών. Η εκμετάλλευση των νοσοκομείων από τη Χαμάς πρέπει να τερματιστεί», διεμήνυσε ο Χαγκάρι στην ενημέρωση της Κυριακής, λίγες ημέρες αφότου η τρομοκρατική οργάνωση είχε διαμαρτυρηθεί εκ νέου για τη στοχοποίηση υγειονομικών.

Η Χαμάς κρύβει επίσης εκτοξευτές πυραύλων σε νεκροταφεία, σύμφωνα με άλλες αεροφωτογραφίες που εξασφάλισε ο ισραηλινός στρατός.

Οι φωτογραφίες αυτές, που κοινοποιήθηκαν κατ’ αποκλειστικότητα στην Telegraph, δείχνουν μια σειρά από εκτοξευτές ρουκετών μέσα στο μεγάλο νεκροταφείο στη συνοικία Σετζάγια της πόλης της Γάζας.

«Η στρατηγική της Χαμάς είναι η σκόπιμη εκμετάλλευση τζαμιών, σχολείων, νοσοκομείων και νεκροταφείων για τρομοκρατικές ενέργειες, θέτοντας σε κίνδυνο τους αμάχους στη Γάζα», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα αξιωματούχος των IFD.

«Οι IDF επιδιώκουν να πλήττουν στρατιωτικούς στόχους σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η Χαμάς δείχνει την ίδια περιφρόνηση στους νεκρούς της όπως και στους ζωντανούς», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Σημειώνεται ότι τα τελετουργικά τόσο των εβραίων όσο και των μουσουλμάνων σε ό,τι αφορά τον θάνατο είναι παρόμοια, με τους νεκρούς να θάβονται το συντομότερο δυνατό και τα νεκροταφεία να θεωρούνται ιεροί χώροι.

Και ενώ η χρήση των νεκροταφείων της Γάζας από τη Χαμάς δεν είχε συλληφθεί προηγουμένως από τον φακό, τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των στελεχών της οργάνωσης που έχει υποκλέψει και δώσει στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός επίσης υποδεικνύουν ότι η πρακτική αυτή είναι διαδεδομένη.

Περαιτέρω, οι IDF ισχυρίστηκαν ότι εντόπισαν εκτοξευτές ρουκετών της Χαμάς σε κοντινή απόσταση από μία παιδική πισίνα και παιδική χαρά στη Γάζα.

pictures of the launch pits near a playground: pic.twitter.com/foeznj4lDJ

Υπενθυμίζεται, ως την Κυριακή το Ισραήλ επανέλαβε την έκκλησή του προς τους κατοίκους της Γάζας να μετακινηθούν νότια, προσθέτοντας ότι η ανθρωπιστική βοήθεια παραδίδεται μέσω των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, στο μεθοριακό πέρασμα της Ράφα.

Τη Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «άνοιξε» ξανά έναν ασφαλή διάδρομο ώστε οι άμαχοι του παράκτιου θύλακα «να μετακινηθούν νότια για την ασφάλειά τους». «Δεν είμαστε σε πόλεμο με τον λαό της Γάζας», επανέλαβε.

The IDF has reopened an evacuation route for Gazan civilians to move south for their safety.

The IDF has repeatedly called on the residents of Gaza City to evacuate from the area, and continues to urge them to do so.

We are not at war with the people of Gaza. pic.twitter.com/OFo55RZmPw

— Israel Defense Forces (@IDF) November 6, 2023