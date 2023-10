Στη Γρανάδα ο Ζελένσκι: Ζητά περισσότερη βοήθεια εναντίον της Ρωσίας

Περισσότερη στρατιωτική βοήθεια ζήτησε από την Ευρώπη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη διάρκεια μιας συναισθηματικά φορτισμένης ομιλίας που απηύθυνε ενώπιον περισσότερων από 40 αρχηγών κρατών της Γηραιάς Ηπείρου που συγκεντρώθηκαν στη Γρανάδα της Ισπανίας την Πέμπτη. Συγχρόνως, ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος για τη συνέχιση της υποστήριξης της χώρας του από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ουκρανό ηγέτη, οι μαθητές στο Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας κάνουν τηλεκπαίδευση ή κάνουν μαθήματα υπογείως, σε σταθμούς του μετρό, λόγω των αεροπορικών επιθέσεων.

«Εως ότου υπάρξει ένα απολύτως αποτελεσματικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο», δήλωσε ο Ζελένσκι στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας από την ισπανική πόλη, σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων δυτικά του Χαρκόβου.

Ακολούθως εξέφρασε τη βεβαιότητά του για τη συνέχιση της αμερικανικής στήριξης παρά την «πολιτική θύελλα» που, όπως είπε, ξέσπασε στις ΗΠΑ, και το γεγονός πως η βοήθεια προς το Κίεβο δεν περιελήφθη στη συμφωνία της τελευταίας στιγμής στην οποία κατέληξε το Κογκρέσο για να αποφευχθεί η αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών του κράτους.

«Εχω εμπιστοσύνη στην Αμερική. Είναι ισχυρός λαός με ισχυρούς θεσμούς και ισχυρή δημοκρατία», δήλωσε.

Μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί στον Βλαντίμιρ Πούτιν να ενισχύσει τον στρατό του, διαφορετικά η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί και σε εδάφη πέραν της Ουκρανίας.

«Ας καταστραφούν μόνο οι φιλοδοξίες του Πούτιν, όχι οι χώρες μας, όχι οι πόλεις μας. Τα παιδιά κάθε χώρας αξίζουν να είναι ασφαλή. Παντού στη χώρα, όχι μόνο στο μετρό, όχι μόνο σε υπόγεια καταφύγια, αλλά παντού. Πρέπει αυτό να το καταστήσουμε δυνατόν. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα κερδίσει η Ουκρανία», τόνισε.

Addressing leaders in Granada, I stated that each of us represents Europe. We may have our own views and, at times, different opinions on European issues. But still, we are all Europe. And it’s not just about geography. It’s about history, morality, and security that we share.

