Σεισμός στο Μαρόκο: Τραγωδία με περισσότερους από 2.000 νεκρούς – Αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων

Οι διασώστες συνέχισαν να αναζητούν επιζώντες την Κυριακή μετά τον φονικότερο σεισμό που έχει πλήξει το Μαρόκο εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες, την ώρα που οι νεκροί ήδη ξεπερνούν τους 2.000.

Πολλοί ήταν αυτοί που πέρασαν δεύτερη νύχτα στην ύπαιθρο μετά τον σεισμό μεγέθους 6,8 βαθμών που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Οι διασώστες δυσκολεύονταν να φτάσουν στις πλέον πληγείσες περιοχές, στα δύσβατα χωριά στην οροσειρά του Ατλαντα, όπου πολλά σπίτια έχουν καταρρεύσει.

Omar Imzilan, a resident of the Atlas Mountains, shared images and his account of the Morocco earthquake's aftermath. He's trying to reach relatives in the area, but the road is blocked. More on our live page: https://t.co/obrjBJMZA6 pic.twitter.com/RCe4JGoPxM

In pictures: Destruction in Atlas Mountains

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, 2.012 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 2.059 έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 1.404 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην επαρχία αλ Χάουζ, όπου ήταν το επίκεντρο του σεισμού, έχουν καταγραφεί οι περισσότεροι θάνατοι, 1.293, ενώ ακολουθεί η επαρχία Ταρουντάντ με 452 νεκρούς. Σε αυτές τις περιοχές, που βρίσκονται νοτιοδυτικά του Μαρακές, ολόκληρα χωριά έχουν ισοπεδωθεί από τον σεισμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι επηρεάστηκαν από την καταστροφή.

«Οι επόμενες 24 με 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων», δήλωσε η Κάρολαϊν Χολτ διευθύντρια επιχειρήσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Σύμφωνα με την ίδια, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όπως και στην παροχή περίθαλψης στους επιζώντες, ενώ υπογράμμισε τη σημασία να παρασχεθεί στους κατοίκους ασφαλές, πόσιμο νερό.

Πρόκειται για τον φονικότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στο Μαρόκο από τις 29 Φεβρουαρίου 1960, όταν σεισμική δόνηση είχε καταστρέψει την Αγκαντίρ, στις δυτικές ακτές της χώρας, και είχε κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 12.000 ανθρώπους, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της πόλης.

Εξάλλου, το 2004, σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την επαρχία αλ Χοσέιμα, 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραμπάτ, προκαλώντας τον θάνατο 628 ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές.

Πολλές χώρες, ανάμεσά τους το Ισραήλ, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι ΗΠΑ και η Τουρκία, δήλωσαν έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στο Μαρόκο. Ακόμη και η γειτονική Αλγερία, που διατηρεί τεταμένες σχέσεις με το Μαρόκο, άνοιξε τον εναέριο χώρο της, κλειστό εδώ και δύο χρόνια, στις πτήσεις που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην πληγείσα χώρα.

Before and After

See the damage the mosque, of the Marrakesh's famous Jemaa el-Fna square, has suffered – especially to its tower.

There are many tourist attractions, historic buildings and popular cafes and restaurants around it.https://t.co/PjZQ5oZtPT#moroccoearthquake pic.twitter.com/K2YNwlmGoO

— BBC News Africa (@BBCAfrica) September 10, 2023